Nálada slovenských firiem stagnuje na historickom minime

Podľa analytika sú ľudia veľmi citliví na vývoj pandémie.

10. dec 2020 o 13:00 SITA

BRATISLAVA. Nálada slovenských firiem sa dlhodobo držala na optimistických úrovniach, avšak s príchodom prvej vlny pandémie sa takmer okamžite prepadla do záporných hodnôt, kde stagnuje na historickom minime zhruba aj po polroku.

Index očakávaní firiem dosiahol ku koncu októbra zápornú hodnotu 44,6 bodov z možnej škály od plus 100 do mínus 100 bodov. Ako vyplýva z reprezentatívneho prieskumu ČSOB, medzi podnikateľmi sú tak veľké obavy z ďalšieho vývoja situácie. Potvrdzuje to aj analytik banky Marek Gábriš, podľa ktorého sú ľudia veľmi citliví na vývoj pandémie a akékoľvek správy, ktoré by naznačili ďalší vývoj alebo možné východiská.

V polovičke októbra vstúpili do platnosti viaceré protiepidemiologické opatrenia s priamym dosahom na denno-denné podnikanie, ako napríklad zatvorené interiéry mnohých prevádzok, obmedzenia počtu osôb či zákaz vychádzania pred plošným testovaním. To všetko, v spojení s ekonomickou neistotou ovplyvnilo očakávania firiem, ktoré nevideli žiadny dôvod na optimizmus. "To sa odráža aj na zastúpení nespokojných firiem. Najpesimistickejší sú totiž podnikatelia pôsobiaci v oblasti gastronómie a hotelierstva, kde je nespokojných až 94 % opýtaných," približuje manažérka MicroSME segmentu ČSOB Dáša Polláková.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že 57 % malých firiem, v porovnaní so 41 % stredných a 34 % veľkých firiem, už pociťuje zhoršenú platobnú disciplínu svojich odberateľov. Aj to je dôvod, prečo firmy od začiatku pandémie vyčerpali už takmer štvrtinu svojej železnej finančnej rezervy. Najčastejšou doterajšou reakciou firiem na krízu bolo obmedzenie výroby, respektíve prevádzky. Urobila tak zatiaľ takmer polovica oslovených firiem. Iba 28 % nemuselo zatiaľ reagovať nijako a ďalších 24 % prevádzku, respektíve výrobu muselo zastaviť.

Ďalší vývoj ekonomickej situácie bude pochopiteľne kopírovať vývoj tej pandemickej a očakávania spojené s vakcínou. "Zimné mesiace asi budú ťažké, ale výhľadovo sa trhy zrejme začnú pozerať na príchod vakcíny, ktorá by mohla otvoriť priestor na návrat k „normálnemu“ chodu spoločnosti a ekonomiky. Dovtedy však zrejme budeme pravdepodobne stále ako na hojdačke v závislosti od vývoja pandemickej situácie u nás, ako aj v ďalších krajinách," uzatvára Gábriš.