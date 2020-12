Zatvorenie terás môže byť pre mnohých likvidačné, tvrdí iniciatíva

Iniciatíva Zachráňme gastro kritizuje zatváranie terás.

9. dec 2020 o 21:18 TASR

BRATISLAVA. Reštaurácie si to opäť odniesli ako prvé. Iniciatíva Zachráňme gastro tak reaguje na v stredu oznámené opatrenia, medzi ktorými sa nachádza aj zatváranie terás.

Kritizuje, že v obchodných centrách, kostoloch a hypermarketoch sa budú ľudia naďalej "tlačiť", kým reštaurácie podľa slov iniciatívy "končia".

Niektorí smerujú k bankrotu

"Zatvorením terás sa ďalšia obrovská časť podnikateľov, ktorí so svojimi zamestnancami ešte ako tak živorili, presúva do pásma bankrotu. Bez akýchkoľvek kompenzácií. Mnohí budú musieť ďalej platiť nájomné, energie, služby, účtovníkov, 20 % odvodov a miezd zamestnancom a podobne, no napriek tomu, že krvácajú už od marca, od štátu na tento účel ešte nevideli ani euro," vyzdvihol Ján Laš z iniciatívy.

Toto opatrenie považuje za zlyhanie vlády, ktorá zo dňa na deň mení podmienky a ani deväť mesiacov jej nestačilo na to, aby predstavila funkčný kompenzačný systém podobný tomu rakúskemu a na čo bolo podľa iniciatívy už v septembri neskoro.

Ako dodal Laš, ak vláda neprijme ďalšie kompenzačné mechanizmy, búrky, ako tá tohtotýždňová, s otváraním interiérov sa budú určite opakovať aj naďalej a v omnoho horšom meradle.

"Ak sa súčasne so zatváraním nepredstavia kompenzačné opatrenia postihnutým podnikateľom, bude to absolútna katastrofa pre tisíce ďalších ľudí, ich rodín a detí," dodal Laš.

Žiadajú urýchlenú pomoc

Ako pripomenul, Slovensko potrebuje prijať razantné urýchlenie pomoci alebo vytvorenie systému peňažných záloh, odpustenie odvodov a daní za zamestnancov, zníženie hranice minimálneho 40-percentného prepadu tržieb pri pomoci gastru na 20 % či aspoň dočasné zníženie DPH na gastroslužby.

Vláda by tiež mala prehodnotiť alebo presmerovať nešikovnú pomoc s nájomným tak, aby nebol nevyhnutný elektronický podpis pri dohode s prenajímateľom a nastaviť jasné pravidlá pre skoré znovuotvorenie reštaurácií po vzore západnej Európy.

Fungovanie terás v reštauráciách sa od piatka 11. decembra zakáže. Jedlo budú môcť vydávať už len so sebou. Informoval o tom v stredu podvečer hlavný hygienik Ján Mikas.