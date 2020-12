Boeing 737 MAX uskutočnil po takmer dvoch rokoch prvý komerčný let

Stroje uzemnili vlani po tom, čo vyšetrovanie dvoch smrtiacich nehôd odhalilo chyby.

9. dec 2020 o 19:07 SITA

RIO DE JANEIRO. Na letisku v brazílskom meste Porto Allegre v stredu pristálo lietadlo Boeing 737 MAX. Je to prvý komerčný let tohto stroja, ktorý bol po dvoch smrtiacich nehodách takmer dva roky uzemnený.

Let na linke Sao Paulo – Porto Allegre uskutočnil najväčší letecký prepravca v krajine, spoločnosť Gol. Stroje uzemnili vlani po tom, čo vyšetrovanie dvoch smrtiacich nehôd odhalilo konštrukčné chyby.



Obnovenie prevádzky lietadiel Boeing 737 MAX povolil minulý mesiac Federálny úrad pre letectvo (FAA) v USA. Krátko na to nasledoval súhlas brazílskych úradov. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) žiadosť spoločnosti Boeing o schválenie letov stroja Boeing 737 MAX skúma. Rozhodnúť by mala do konca tohto roka.



Lietadlá Boeing 737 MAX sa začali používať v roku 2017. V prevádzke ich bolo takmer 400. Po leteckých nešťastiach predvlani v Indonézii a minulý rok v Etiópii, ktoré si vyžiadali spolu 346 ľudských životov, ich museli prestať používať.

Vyšetrovatelia poukázali na automatizovaný systém letovej kontroly (MCAS), ktorý na základe chybných údajov zo senzorov tlačil nos lietadiel smerom nadol.