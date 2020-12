Železnice menia cestovný poriadok, cesta do Žiliny bude kratšia

Nový cestovný poriadok začne platiť v nedeľu.

9. dec 2020 o 17:24 TASR

BRATISLAVA. V nedeľu (13. 12.) vstúpi do platnosti cestovný poriadok 2020/2021. Po novom príde k skráteniu cestovného času rýchlikov z Bratislavy do Žiliny o tri minúty, zníži sa kilometrická vzdialenosť z 203 na 201 kilometrov. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

V Tatrách aktuálne realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) rekonštrukciu ozubnicovej trate medzi železničnými stanicami Štrba a Štrbské Pleso.

Po zrekonštruovanej trati budú už budúci rok premávať nové hybridné vozidlá. Ide o päť ozubnicových jednotiek a jeden multifunkčný rušeň, ktoré pribudnú do vozidlového parku ZSSK v prvom kvartáli 2021.

Diaľkové vlaky zároveň budú mať od 13. decembra nové názvy. ZSSK prechádza od jednotlivých, respektíve komerčných pomenovaní k jednotnému názvosloviu podľa liniek a k zaužívaným názvom pribudnú nové.

Železnice čaká ťažký rok

Na linke Bratislava - Dunajská Streda - Komárno bude po takmer deviatich rokoch opäť jazdiť ZSSK. V spolupráci s rakúskymi ÖBB zabezpečí dopravu na tejto linke 59 vlakmi.

V pracovných dňoch bude v čase dopravnej špičky medzi Bratislavou a Komárnom 60-minútový takt, v úseku Bratislava - Dunajská Streda 30-minútový takt a v úseku Bratislava - Kvetoslavov 20-minútový takt. Cestujúcim bude zároveň ZSSK pri meškaniach garantovať odškodnenie zaplateného cestovného.

Cestujúci zo Žilinského a Trenčianskeho kraja súčasne môžu očakávať nové elektrické nízkopodlažné jednotky, ktoré postupne nahradia aktuálne jazdiace staršie vozidlá. Na južnej trase bude cestujúcim k dispozícii minibar.

Prísľub, že služba občerstvenia bude od nového cestovného poriadku pre cestujúcich dostupná, dal ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina) generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. Pilotná prevádzka minibaru na linke Bratislava - Zvolen - Košice bude spustená v štyroch vlakoch.

Ani nasledujúci rok podľa Hlubockého nebude ľahký. "Verím však, že minimálne druhá polovica roka 2021 nám umožní vrátiť sa k obvyklému životu. A ak budú letné prázdniny a budúca zima bezpečné a bez nového koronavírusu, veľmi verím našim top novinkám, autovlaku do Splitu a alpskému expresu, že pomôžu ľuďom zabudnúť, že tu v roku 2020 vôbec nejaký COVID-19 bol," skonštatoval.

Prichádzajú s viacerými novinkami

Novinkou by teda mal byť, ak pandemická situácia dovolí, nový autovlak z Bratislavy do Splitu. Ten má premávať dvakrát týždenne počas letnej sezóny, od 18. júna do 10. septembra 2021.

Medzi novinkami má byť aj celoročný priamy vlak, ktorý spojí Bratislavu s rakúskym mestom Mürzzuschlag, ktoré sa nachádza v schneeberských Alpách.

Trasa vlakov EuroCity (EC) 130 a EC 131 (Budapešť - Bratislava - Varšava) by mala byť predĺžená až do alebo z Brestu v Bielorusku, kde bude vytvorený prestup na hotelový vlak do, respektíve z Minska aj Moskvy.

V medzištátnej doprave bude podľa Kováča aj naďalej premávať šesť rýchlovlakov. Jeden pár rýchlovlakov Railjet xpress spája Slovensko s Rakúskom a Švajčiarskom, dva páry rýchlovlakov SC Pendolino jazdia medzi Slovenskou a Českou republikou.