Smer rozpočet nepodporil, podľa Fica je to cesta do pekla

Fico považuje zmeny pri dôchodkoch za nesystémové.

9. dec 2020 o 14:30 TASR

BRATISLAVA. Celý poslanecký klub Smeru hlasoval proti návrhu rozpočtu na budúci rok, pretože je to "cesta do pekla". Skonštatoval to v stredu po schválení rozpočtu v Národnej rade (NR) predseda Smeru Robert Fico. Podotkol, že nezávidí ďalšej vláde, v akom stave dostane verejné financie.

Fico poznamenal, že verejný dlh sa zvyšuje do "výšav". Poukázal na to, že na konci roka 2019 bol verejný dlh na úrovni 48,5 %. "Je tu rast verejného dlhu zo 48,5 %, ako sme my odovzdali verejné financie v absolútnom poriadku, až k takmer 70 %," zdôraznil.

Peniaze podľa Fica sú

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) podľa Fica priznal, že Slovensko má problém s predajom dlhopisov.

"Nečudujem sa, pretože tejto krajine bol dvakrát zhoršený medzinárodný rating. Nečudujem sa, ak takto ide prudko verejný dlh. Nečudujem sa, ak sa pozrieme na deficit, ktorý v našom prípade pri Smere bol niečo okolo 1 %, tento rok to bude takmer 10 % a na budúci rok sa ráta takmer 8 % deficitu vo verejných financiách," tvrdí.

"Peňazí majú, koľko chcú, nepodporia nikoho, zvyšujú ďalej verejný dlh do výšav, ktoré boli jednoducho nevídané v slovenských končinách, ale popri tom nezabudli ľuďom všetko zobrať, čo zobrať mohli," vyhlásil Fico. Nechápe, prečo napríklad majiteľom reštaurácií a fitnescentier vláda nepomôže.

Zároveň vyhlásil, že nezávidí ďalšej vláde, ktorá príde po tej aktuálnej, v akom stave dostane verejné financie.

"A to môže byť veľmi rýchlo, ak sa pozeráme na to, čo sa deje vo vládnej koalícii, ten proces rozpadu je veľmi dynamický a možno už budúci rok budeme svedkami veľkých posunov," skonštatoval s tým, že aj rozpočet a zadlžovanie je dôvodom, pre ktorý idú do referenda. Podpisy chcú začať zbierať od januára.

Dôchodky ostali bez vysvetlenia

V súvislosti so schválenou úpravou v dôchodkovom zabezpečení uviedol, že je to nesystémové. "Nevedeli nám vysvetliť na poslaneckom grémiu, načo vlastne dávajú do ústavy ustanovenia, ktoré rušia strop pri odchode do dôchodku, a tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2023. Teraz nikto nevie, čo platí," kritizoval Fico.

Parlament v stredu schválil zákon roka, teda návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Spolu s ním vzal na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky. Zahlasovalo zaň 91 poslancov, jeden sa zdržal, proti prijatiu bolo 49 zo 141 prítomných zákonodarcov.

Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,41 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP.

Plénum v stredu schválilo aj novelu ústavy, podľa ktorej sa má na Slovensku okrem iného zaviesť právo odísť do dôchodku po stanovenom počte odpracovaných rokov. Prostredníctvom tzv. rodičovského bonusu zároveň deti budú môcť priamo prispievať na dôchodok svojich rodičov.