Holého novela má priniesť rýchlejšie verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie sa neruší.

9. dec 2020 o 13:11 SITA

BRATISLAVA. Rýchlejšie a transparentnejšie postupy, lepšiu kontrolu a efektívnejšie vynakladanie s verejnými financiami má priniesť novela zákona o verejnom obstarávaní. Predložil ju vicepremiér pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý na medzirezortné pripomienkové konanie.

„Pozreli sme sa na dĺžku verejného obstarávania v hodnote nad 20 miliónov eur, ktoré dnes trvá priemerne 695 dní, po novom by sa tento čas skrátil už len na 275 dní. Nový systém verejného obstarávania bude v súlade s európskymi smernicami a zjednodušuje sa aj systém námietkových konaní," dodal Holý.

Pre oblasť podlimitných zákaziek chce Úrad vlády zaviesť nový postup nakupovania.

ÚVO sa neruší

Novela zákona Úrad pre verejné obstarávanie neruší. Rušiť by sa mala podľa Holého len rada úradu.

„Po zmene konania nemá opodstatnenie. S úradom sa však naďalej počíta ako s ústredným orgánom, pričom okrem kontrolnej a sankčnej činnosti, teda pokút, by mal mať svoje miesto v systéme riadenia fondov EÚ,“ povedal podpredseda vlády Štefan Holý.

Podľa neho bude existovať štátny systém sledovania vývoja cien, cez ktorý sa budú sledovať priemerné trhové ceny za nákupy verejnej správy.

„Všetky nákupy, aj tie, ktoré dnes ako zákazky s nízkou hodnotou nemusia byť online dostupné, budú po 14, respektíve 28 dňoch zverejnené a bude k nim cez jedno miesto možné predložiť cenovú ponuku každému, nielen tým subjektom, ktoré sú oslovené, ako je to dnes pri zákazkách s nízkou hodnotou,“ spresnil Holý s tým, že dôvod výberu dodávateľa by mal byť po novom verejne známy, faktúry pred úhradou zverejnené a dostupný prehľad cien, za ktoré verejná správa nakupuje.

Kolíkovej zmeny

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila zmeny, vďaka ktorým príde k presunu námietkového konania priamo na súd. Za predpokladu zvýšenia kapacity sudcov, justičného personálu a zriadenia správnych súdov bude podľa nej justícia pripravená zvládnuť novú agendu verejného obstarávania.

"Príslušný proces prieskumu verejného obstarávania, ktorý bude v kompetencii súdov, bude rovnako predmetom už pripravenej novej právnej úpravy, ktorá pôjde ruka v ruke s novou súdnou mapou do riadneho legislatívneho procesu," dodala Kolíková.

„Bohužiaľ, realita bola taká, že sa kradlo a boli problémy. Viedlo to k tomu, že sa zaviedlo mnoho sprísnení a verejné obstarávania začali byť aj pri podlimitných zákazkách komplikované a zdĺhavé. My kontrolu neoslabujeme, iba proces výrazne zrýchľujeme a zlepšujeme. Beda však tým, ktorí by chceli podvádzať. Verejná kontrola bude silnejšia než kedykoľvek predtým a na rozdiel od minulosti má polícia rozviazané ruky. Tí, ktorí by chceli podvádzať, na to doplatia a už sa neschovajú," dodal premiér Igor Matovič.