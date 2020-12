Na Slovensku zaniká napriek koronakríze najmenej firiem za posledných desať rokov

V Česku je opačná situácia.

9. dec 2020 o 9:38 SITA

BRATISLAVA. Za deväť mesiacov tohto roka zaniklo na Slovensku 2 709 kapitálových spoločností. Z obchodného registra zmizlo 2 612 spoločností s ručením obmedzeným a 97 akciových spoločností.

Vyplýva to z dát poradenskej firmy Bisnode. Tie pritom naznačujú, že ak by sa situácia veľmi nezhoršila, počet zaniknutých spoločností by bol tento rok najnižší za posledných 11 rokov. A to napriek tomu, že viac ako pol roka je ekonomika krajiny ohrozená šírením pandémie koronavírusu.

„V prípade, že do konca roka nebudeme evidovať výraznejší nárast v počte zrušených firiem, pôjde, paradoxne, o najlepšie čísla za poslednú dekádu. Najviac spoločností zaniklo na začiatku roka (423) v lete (326 v júni, 353 v júli), najmenej v apríli (191),“ uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová s tým, že na jednu zaniknutú firmu aktuálne pripadá 5,4 novozaložených spoločností. Za rovnaké obdobie tohto roka totiž vzniklo 14 676 kapitálových spoločností.

Výrazne opačný trend zaznamenal Bisnode v Českej republike. Tam na jednu zaniknutú firmu pripadajú len dve nové, pričom aktuálna situácia je tam najhoršia za posledných deväť rokov.

Počty zrušených spoločností sa nepretržite zvyšujú od roku 2014. „Dôvodom je pravdepodobne zhoršujúca sa ekonomika a nálada českých podnikateľov. Až polovica podnikov vymazaných z obchodného registra sídlila v Prahe, pričom štvrtina z nich podnikala len jednu dekádu,“ priblížila Štěpánová.

Bisnode je líder v dátach a analytike. Zamestnáva viac ako 2 100 pracovníkov v 19 krajinách Európy. Používa analytiku a skóringové modely, vďaka ktorým predpovedá zákaznícke správanie, či poskytuje detailné informácie.