Negatívne dopady brexitu zasiahnu Britániu výraznejšie ako EÚ

8. dec 2020 o 12:05 SITA

BRATISLAVA. Brexit zasiahne Veľkú Britániu oveľa silnejšie než Európsku úniu. Informoval o tom v utorok ekonomický inštitút Ifo.

Podľa jeho prepočtov boli ostatné členské štáty únie v roku 2019 pre Britániu zdrojom 50 percent dovozov.

Rozdiely v exporte

Z britských ostrovov na ostatné únijné trhy smerovalo 47 percent exportu.

Európska dvadsaťsedmička tak spolu tvorí najväčší britský zahraničný trh. Z európskeho pohľadu je Británia oveľa menej dôležitá.

V roku 2019 tam odišli iba štyri percentá celkových vývozov EÚ, opačným smerom prišlo šesť percent dovozov.

„Brexit znamená, že stratia obe strany, Spojené kráľovstvo ale stratí výrazne viac. V záujme oboch strán je mať obchodnú dohodu pripravenú k 1. januáru,“ uviedla Lisandra Flachová, riaditeľka Centra pre medzinárodnú ekonomiku v mníchovskom inštitúte.

EÚ je závislá od minima britských produktov

Obdobná situácia je v prípade produktov, ktoré ponúka iba veľmi obmedzený počet (jeden až päť) dodávateľov. Z EÚ ich prichádza v tejto kategórii do Británie 64 percent. Vo väčšine členských štátov podiel týchto dovozov z Británie predstavuje dve až sedem percent.

“Vo všetkých štátoch EÚ od dovozov zo Spojeného kráľovstva vysoko závisí iba niekoľko málo produktov. To znamená, že zvýšenie obchodných nákladov v dôsledku brexitu bude mať na spoločnosti v 27 štátoch EÚ oveľa menší dopad, než sa očakáva v prípade ich britských konkurentov,“ uviedla Flachová.

Veľká Británia z Európskej únie vystúpila 31. januára tohto roka, no do konca decembra je súčasťou spoločného trhu a colnej únie. Uzavretie dohody do 31. decembra by zabezpečilo, že vo vzájomnom obchode medzi Britániou a úniou nebudú clá a kvóty.