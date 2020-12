Šéf európskej divízie Toyoty varuje pred tvrdým brexitom

Automobilka má v Anglicku dva závody.

7. dec 2020 o 19:19 SITA

BRATISLAVA. Šéf európskej divízie automobilky Toyota varuje pre rizikami tvrdého brexitu.

Spoločnosť má v Anglicku dve výrobné prevádzky, v ktorých zamestnáva zhruba tritisíc ľudí.

Deväťdesiat percent miestnej produkcie smeruje na trhy EÚ, uviedol v pondelok Johan van Zyl.

V prípade krachu rozhovorov budú tieto autá podliehať clám a nedokážu konkurovať európskym výrobcom. Je to „veľmi ťažká situácia“, konštatoval van Zyl v rozhovore pre portál BBC.

Veľká Británia z Európskej únie vystúpila 31. januára tohto roka, no do konca decembra je súčasťou spoločného trhu a colnej únie. Uzavretie dohody do 31. decembra by zabezpečilo, že vo vzájomnom obchode medzi Britániou a úniou nebudú clá a kvóty. Nezhody pretrvávajú v troch oblastiach, ktoré sa týkajú rybolovu, kontroly a pravidiel hospodárskej súťaže.

Zástupcovia oboch strán v pondelok pokračujú v rokovaniach o dokončení brexitu. Pred ich otvorením hodnotili viacerí diplomati šance na skorú dohodu zdržanlivo až pesimisticky.