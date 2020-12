Na treťom bloku Mochoviec boli vykonané takmer všetky skúšky

Dostavba si podľa posledných správ mala vyžiadať už viac ako šesť miliárd.

7. dec 2020 o 11:59 SITA

BRATISLAVA. Na zariadeniach a systémoch tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce boli vykonané takmer všetky skúšky. Konštatoval to Úrad jadrového dozoru.

Slovenské elektrárne, ktoré dostavujú dva mochovské bloky, vykonali na treťom bloku už aj súhrnné etapové skúšky, ako sú studená hydroskúška, horúca hydroskúška a opakovaný náhrev.

„Výsledky všetkých doterajších skúšok sú v súlade s požadovanými kritériami,“ konštatoval úrad s tým, že všetky doterajšie skúšky boli vykonané v neaktívnych podmienkach, čiže bez jadrového paliva v reaktore.

Čo bude nasledovať

Po dokončení nariadených kontrol, napríklad kontroly materiálov, dokončení usporiadania káblov v káblových priestoroch, dokončení skúšok elektromagnetickej kompatibility a ich pozitívnom vyhodnotení zo strany Úradu jadrového dozoru, splní tretí blok všetky požiadavky na jadrovú bezpečnosť.

Úrad jadrového dozoru následne vydá povolenie na uvádzanie tretieho bloku do prevádzky, ktoré začína zavezením paliva.

Ďalšou fázou uvádzania do prevádzky bude vykonanie testov fyzikálneho spúšťania (overenie vlastností aktívnej zóny pri nízkom výkone bloku) a testov energetického spúšťania (testy bloku na výkone).

„Výsledky týchto testov a ich vyhodnotenie potvrdia bezpečnosť tretieho bloku Mochovce ako jadrového zariadenia,“ uzavrel Úrad jadrového dozoru.

Kedy by mohol tretí blok fungovať

Slovenské elektrárne budú môcť zavážať jadrové palivo do tretieho jadrového bloku Atómovej elektrárne Mochovce najskôr koncom apríla budúceho roku. To však musí prejsť celý povoľovací proces bez námietok a odvolaní účastníkov konania.

„Ja verím tomu, že všetky procesy budú ukončené do konca tohto roka, čo by znamenalo, že by následne Úrad jadrového dozoru mohol vyzvať účastníkov konania, aby sa prišli pozrieť do spisu ešte predtým, ako bude vydané prvostupňové rozhodnutie,“ povedal v Mochovciach minulý týždeň generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Zhruba na konci februára budúceho roka by podľa neho mohlo byť rozhodnutie vydané. Následne, ak sa nikto neodvolá, za sedem týždňov by bolo prvostupňové rozhodnutie právoplatné. „Ak sa niekto odvolá, bude sa s tým musieť úrad vysporiadať a bude trvať pár mesiacov (tri až štyri), kým by mohlo byť palivo zavezené,“ dodal Strýček.

Štvrtý mochovský blok bude podľa neho uvedený do prevádzky dva roky po spustení tretieho bloku.

Dostavba sa predražila

Pôvodné termíny dostavby mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba si mala vyžiadať podľa posledných informácií 6,2 miliardy eur.

Suma sa taktiež niekoľkokrát navyšovala, na začiatku dostavby mali elektrárne v pláne minúť necelé tri miliardy eur.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 percent z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.