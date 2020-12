Ruská loď sa presunula do pozície na obnovenie výstavby plynovodu Nord Stream 2

Plynovod má prepravovať ruský plyn do Nemecka.

6. dec 2020 o 12:45 SITA

MOSKVA. Ruská loď Akademik Čerskij na kladenie potrubia sa v sobotu presunula do pozície na obnovenie výstavby plynovodu v Baltskom mori, ktorý USA rozhodne odmietajú.

Loď podľa jej monitorovacích údajov prišla do oblasti, v ktorej je plynovod Nord Stream 2 nedokončený. Plynovod má prepravovať ruský plyn do Nemecka. Ďalšia ruská loď určená na kladenie potrubia, Fortuna, vyplávala z nemeckého prístavu Wismar a pravdepodobne smeruje do inej oblasti, kde sa má budovať ďalšia sekcia plynovodu.



Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom pripravuje dokončenie výstavby plynovodu svojimi vlastnými zdrojmi po tom, ako švajčiarska firma realizujúca práce na mori sa pred rokom rozhodla z projektu odísť pre hrozbu sankcií zo strany USA.

Spoločnosť Gazprom musela vyslať loď Akademik Čerskij na dlhú cestu z prístavu Nachodka na ruskom tichomorskom pobreží do Baltského mora. Loď sa od mája pohybovala medzi rôznymi baltskými prístavmi, keďže plány na výstavbu plynovodu Nord Stream 2 sa dostali do neistoty pre hrozbu sankcií.



USA tvrdia, že plynovod Nord Stream 2 by narušil energetickú bezpečnosť Európy v čase, kedy vzťahy medzi Ruskom a Západom sa dostali na najhoršiu úroveň od konca studenej vojny pre také krízové situácie, ako bola ruská anexia ukrajinského polostrova Krym v roku 2014.

Kremeľ naopak obviňuje Washington z toho, že projekt plynovodu chce zastaviť v snahe donútiť európskych zákazníkov nakupovať americký skvapalnený zemný plyn namiesto lacnejšieho ruského plynu.