Česko skončí so spaľovaním uhlia v elektrárňach v roku 2038

Rozhodnutie komisie musí ešte potvrdiť vláda, očakáva sa, že ho potvrdí.

4. dec 2020 o 13:17 SITA

BRATISLAVA. Hnedé uhlie prestanú v českých elektrárňach spaľovať pravdepodobne v roku 2038.

Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s tým, že tento termín odporučila takzvaná Uhoľná komisia. Finálne rozhodnutie by mala urobiť vláda, no očakáva sa, že odporučený termín potvrdí.



"Uhoľná komisia rozhodla, že tým rokom, ktorý odporučí vláde, bude rok 2038. Tento rok bude znamenať to, že budeme investovať do nových zdrojov, dekarbonizácie a ústupu od uhlia celkovo 355 miliárd korún (v prepočte zhruba 13,44 miliardy eur) až do roku 2050," povedal na tlačovej konferencii po zasadnutí komisie minister priemyslu Karel Havlíček.

Do roku 2050 by sa tak podľa neho mohlo podariť dosiahnuť zníženie emisií CO2 o 138 miliónov ton.



Komisia pracovala so scenármi konca využívania uhlia v rokoch 2033, 2038 a 2043, no napokon sa rozhodla pre prostredný termín. Podľa Havlíčka zaň hlasovalo 15 z 19 členov komisie, dvaja boli proti a dvaja sa zdržali.

Mená neuviedol, organizácia Greenpeace však následne vo svojom vyhlásení uviedla, že proti uzneseniu hlasovali zástupcovia ekologických organizácií Jiří Koželouh a Jan Rovenský, zdržali sa zástupca ministerstva práce a sociálnych vecí a tiež minister životného prostredia Richard Brabec.



Hlavnú rolu pri rozhodovaní pritom hralo to, v akej miere bude možné uhoľné zdroje nahradiť, aby Česko zostalo energeticky sebestačné. Teraz z uhlia pochádza zhruba 40 percent vyrobenej elektriny a tiež významná časť tepla.



Komisia zároveň schválila, že podmienkami útlmu sú najmä včasná náhrada uhoľných zdrojov inými a zaistenie energetickej bezpečnosti Českej republiky. Zmienili pritom dostavbu nových jadrových zdrojov podľa súčasného harmonogramu či úspešnú transformáciu teplárenstva. Vláda by tiež mala minimálne každých päť rokov robiť prieskum rozhodnutia v závislosti od vonkajších faktorov.



Českú uhoľnú komisiu zriadili vlani ako poradný orgán vlády. Predsedajú jej minister priemyslu Karel Havlíček a minister životného prostredia Richard Brabec. Medzi 19 členmi sú zástupcovia ťažiarov, akademici aj ekológovia.



Ekologické organizácie presadzovali skoršie ukončenie ťažby a s verdiktom nie sú spokojné.