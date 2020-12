Doležal: Lyžiarske strediská sa zatvoria minimálne do januára

Pandemická komisia odporučí sprísnenie opatrení.

3. dec 2020 o 13:54 SITA

BRATISLAVA. Zimné lyžiarske strediská sa na Slovensku zatvoria minimálne do začiatku januára 2021. Vyhlásil to v dnešnej online diskusii minister dopravy a výstavby Andrej Doležal s tým, že sa tak rozhodlo konzílium odborníkov.

"Konzílium odborníkov zajtra, teda v piatok na rokovaní pandemickej komisii vlády odporučí sprísnenie opatrení vrátane uzatvorenia zimných lyžiarskych stredísk. To znamená, že minimálne do začiatku januára môžeme zabudnúť na lyžiarsku sezónu," dodal Andrej Doležal.



Ministerstvo dopravy a výstavby pripravilo podľa Andreja Doležala jasný protokol, za akých okolností ponechať lyžiarske strediská otvorené aj počas aktuálnej pandémie koronavírusu, a to na semaforovom systéme.

Avšak tento návrh nateraz nie je aktuálny, keďže podľa odborníkov namiesto uvoľňovania je nevyhnutné sprísňovať opatrenia zamerané na zastavenie šírenie ochorenia COVID-19.