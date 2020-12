Koalícia chce do ústavnej reformy vložiť aj zmeny pri dôchodkoch

Pozmeňujúci návrh má v pléne podať poslanec za hnutie Sme rodina.

3. dec 2020 o 11:59 SITA

BRATISLAVA. Súčasťou návrhu ústavného zákona, ktorým chce ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) reformovať justíciu, majú byť aj ustanovenia o dôchodkovom systéme.

Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý má v pléne podať poslanec za hnutie Sme rodina Miloš Svrček. Do návrhu ústavného zákona sa má dostať ustanovenie o tzv. rodičovskom bonuse, ktorým by mohli deti časťou svojich daní alebo dôchodkových odvodov prispievať na penzie svojim rodičom.

Zvyšné odseky definujú podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok, ako aj nediskriminovanie rodiča na rodičovskej dovolenke z hľadiska výšky jeho budúceho starobného dôchodku.

Tieto ustanovenia sú pritom súčasťou návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme od ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka, ku ktorému sa má pripomienkové konanie skončiť až 4. decembra tohto roka.

Zmeny pri dôchodkoch

Nárok na starobný dôchodok by mala mať aj osoba, ktorá odpracovala určitý počet rokov. Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) hovorí o tom, že do dôchodku by mohli ísť ľudia po odpracovaní 40 rokov.

"Môže ísť aj o plnenie, ktoré je dnes známe ako predčasný starobný dôchodok," uvádza sa v zdôvodnení pozmeňujúceho návrhu. Podľa ďalšieho ustanovenia by obdobie starostlivosti o dieťa, teda materská a rodičovská dovolenka, nemalo mať negatívny vplyv na výšku starobného dôchodku.

"Predpokladá sa zavedenie takého výpočtu starobných dôchodkov, ktorý nebude znevýhodňovať rodičov, ktorí čerpali materskú, otcovskú a rodičovskú dovolenku, a tým bude kompenzovať aj zrovnoprávnenie tzv. veku odchodu do dôchodku mužov a žien," konštatuje predkladateľ návrhu. Malo by ísť o obdobie troch rokov veku dieťaťa, čo je základné obdobie čerpania rodičovského príspevku.



Pozmeňujúcim návrhom sa tiež zavádza nárok na tzv. rodičovský bonus. Má ísť o rozhodnutie dieťaťa časťou svojich daní alebo odvodov zvýšiť dôchodok rodiča. Tento krok nemá mať v budúcnosti negatívny vplyv na výšku penzie dieťaťa. Dieťa tak bude mať v budúcnosti nárok na rovnakú výšku dôchodku bez ohľadu na to, či svojim rodičom prispievalo na vyšší dôchodok.



Tlak na ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina), aby stiahol z legislatívneho procesu návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, narastá. V utorok ho k tomuto kroku vyzvala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).

K správcom dôchodkových úspor v druhom pilieri sa hromadnou pripomienkou pridali Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika a Nadácia F.A. Hayeka. K hromadnej pripomienke sa pripojil aj Ján Šebo, vedecký pracovník Univerzity Mateja Bela a Martin Mlýnek za Občiansko konzervatívnu stranu.

Kritikom chýba diskusia

Návrh ústavného zákona podľa predkladateľov hromadnej pripomienky neprešiel otvorenou diskusiou na verejnosti, pritom zavádza zásadné zmeny, uvádza sa v tlačovej správe. Ministrovi vyčítajú aj to, že k legislatívnemu návrhu neboli priložené doložky dopadov.

"Zákon síce zvyšuje udržateľnosť dôchodkového systému zrušením stropu na dôchodkový vek, ale zároveň tromi novými opatreniami udržateľnosť zhoršuje," tvrdia. Podľa nich sa zvyšuje riziko ďalšieho zvyšovania sociálnych odvodov a zhoršuje postavenie sporiteľov, predovšetkým ich prístup k úsporám.

"Zákon núti sporiteľov využívať dnes neatraktívne doživotné anuity a zavádza nejednoznačné termíny ako nefinančné dôchodkové plnenie," uviedli predkladatelia hromadnej pripomienky. Kritizujú aj to, že návrh umožňuje vznik štátnej DSS ako verejného subjektu.



ADSS v utorok požiadala ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina), aby stiahol z legislatívneho procesu návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme.

Návrh totiž podľa predsedu ADSS Miroslava Kotova neprešiel poctivou odbornou a verejnou diskusiou. Stabilizovanie penzijného systému ústavným zákonom považuje za dobrý krok, musí však byť podložený širokým odborným a spoločenským konsenzom.