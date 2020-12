Kamenický: Rozpočet je na okraji záujmu, pomoc v koronakríze je nedostatočná

Vláda podľa bývalého ministra financií rezignovala na pokrízovú konsolidáciu.

2. dec 2020 o 17:14 TASR

BRATISLAVA. Všetko iné je momentálne dôležitejšie ako to, ako budeme hospodáriť a ako sa budú mať ľudia.

Skonštatoval to v stredu v rozprave k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok poslanec Smeru Ladislav Kamenický. Podotkol, že v strede záujmu sú témy ako testovanie a rozpočet je na okraji záujmu.

Neistoty nemajú radi ani investori

Kamenický poznamenal, že si nevie predstaviť, že by on ako minister financií nechcel diskutovať s tripartitou o rozpočte. Pripomenul, že vláda novelizovala zákon o rozpočte, kde si zvýšila výdavky.

Pomoc, ktorú poskytla vláda v súčasnej koronakríze, je pritom podľa neho nedostatočná. Zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby v štáte nebol chaos. Neistoty podľa neho nemajú radi ani investori.

"Tento rozpočet nazývam aj rozpočtom rezignácie na pokrízovú konsolidáciu," zhodnotil. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť podľa neho tiež hovorí, že chýba pokrízová konsolidácia.

Dlh má stúpnuť na 70 percent

Poukázal tiež na to, že za tri roky má dlh stúpnuť zo 48,5 % na 70 %. "To je plus 27,5 miliardy eur, takto nám bude stúpať dlh," vyčíslil Kamenický. Reagoval aj na kritiku na adresu predchádzajúcej vlády.

Tá podľa Kamenického robila sociálne opatrenia, ktoré stoja peniaze. "My sme mali tri roky historicky najnižší deficit 1 - 1,3 %. Vy nás za to idete karhať, že vy tu máte 10 % deficit, nula dávate na platy a zdvihli ste si výdavky o 8 miliárd?" zaujímal sa poslanec.

Poslanec Martin Beluský (ĽSNS) tiež kritizoval, že parlament rokuje o tzv. zákone roka bez toho, aby bol prerokovaný v tripartite.

"Štátny rozpočet a rozpočet celej verejnej správy musí by prerokovaný na čo najširšej platforme," podotkol.

Zároveň skonštatoval, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu sa Slovensko rekordne zadlží. Dotkol sa aj hospodárenia minulých vlád, ktoré podľa neho nevyužili dobré časy.