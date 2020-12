Ryanair je blízko k podaniu novej objednávky na boeingy 737 MAX

Cena lietadla predstavuje zhruba 125 miliónov dolárov.

2. dec 2020 o 16:35 TASR

DUBLIN. Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair je blízko k podaniu novej objednávky na boeingy 737 MAX. Uviedli to pre agentúru Reuters zdroje z leteckého sektora.

To by znamenalo výraznú podporu pre Boeing po tom, ako americký výrobca dostal v polovici novembra od úradov povolenie na návrat lietadla 737 MAX do prevádzky.

Najväčšie nízkonákladové aerolínie v Európe, ktoré môžu súčasnú pevnú objednávku na 135 lietadiel 737 MAX zvýšiť o ďalších 75, sa k informácii nevyjadrili.

Ryanair už niekoľko mesiacov rokuje s Boeingom o zvýšení pevnej objednávky v rámci kompenzácie za odklady v dodávkach strojov.

Rozhodnutie sa však neočakávalo skôr, ako úrady v USA a Európskej únii schvália návrat lietadla do prevádzky. Urobili tak po úprave problematického stabilizačného systému stroja v polovici novembra.

Ryanair je jedným z najväčších zákazníkov Boeingu a objednávka od írskej spoločnosti je považovaná za kľúčovú v úsilí americkej firmy rehabilitovať lietadlo, ktoré bolo pred uzemnením jej najpredávanejším modelom.

Úrady po celom svete rozhodli o stiahnutí 737 MAX z oblohy v marci 2019 po dvoch tragických haváriách, ktoré nasledovali v krátkom čase po sebe.

Koncom októbra 2018 havarovalo lietadlo indonézskych aerolínií Lion Air a začiatkom marca 2019 etiópskych aerolínií Ethiopian Airlines. Havárie si vyžiadali 346 životov.

Katalógová cena lietadla 737 MAX predstavuje zhruba 125 miliónov USD (104,45 milióna eur), často sa však lietadlá predajú aj zhruba za polovicu katalógovej ceny.

Podľa zdrojov však Ryanair očakáva ešte výraznejšie zníženie ceny 737 MAX, ak uplatní kľúčovú objednávku v období, v ktorom mnohé letecké spoločnosti objednávky na lietadlo zrušili.