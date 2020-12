Krajčí: Aplikácia eRúško by mohla zachytiť falošne pozitívne kontakty

O spustení aplikácie rozhodne Ústredný krízový štáb.

2. dec 2020 o 15:31 SITA

BRATISLAVA. Aplikácia eRúško by mohla zachytiť veľa falošne pozitívnych kontaktov osôb nakazených koronavírusom.

Ako uviedol po rokovaní vlády minister zdravotníctva Marek Krajčí, ani lídri členských krajín Európskej únie sa úplne nestotožňujú s tým, že by táto novinka bola najlepšou a najefektívnejšou cestou.

Krajčí upozorňuje, že aj keď aktuálne nie sú kapacity PCR testovania na Slovensku vyťažené na 100 %, ak by sa situácia výrazne zhoršila a kapacity PCR testov by opäť atakovali 20-tisíc denne, aplikácia by bola v tomto prípade kontraproduktívna.

Zachytí totiž aj veľa falošne pozitívnych kontaktov. Minister zdravotníctva sa však nebráni tomu, aby sa aplikácia spustila.

"Pokiaľ by to však mal byť efektívny nástroj, muselo by ju používať vysoké percento populácie, čo je tiež samo o sebe veľmi náročné dosiahnuť," uzavrel.

Ako koncom novembra informovalo Webnoviny.sk Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, aplikácia nepracuje s osobnými údajmi, pošle hlásenia len v prípade, ak sa jej majiteľ stretol s pozitívnou osobou.

Upozorňuje teda na možnosť, že sa jej vlastník mohol nakaziť. Na jej vývoji pracuje spoločnosť Slovensko IT, a.s. a o spustení rozhodne Ústredný krízový štáb. Zatiaľ však nie je jasné, za akých okolností a odkedy by sa mala aplikácia začať používať.