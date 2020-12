Daňový bonus na dieťa zrejme nakoniec nebude dvojnásobný

Zvýšenie bonusu má byť kompenzáciou za zrušenie obedov.

1. dec 2020 o 10:18 (aktualizované 1. dec 2020 o 11:45) TASR, SITA

BRATISLAVA. Daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov sa má nakoniec zvýšiť v menšej miere, ako pôvodne avizovala vládna koalícia v júli tohto roka.

Podľa pozmeňujúceho návrhu, ktorý má v pléne parlamentu predložiť poslanec za SaS Marián Viskupič, by sa mal daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov od 1. júla budúceho roka zvýšiť na 1,7-násobok a od 1. januára 2022 na 1,85-násobok základnej sumy daňového bonusu.

Kompenzácia za zrušenie obedov

Vládna koalícia pritom v júli tohto roka hovorila o dvojnásobnom daňovom bonuse na dieťa vo veku do 15 rokov. Aktuálne majú nárok na dvojnásobný daňový bonus len deti do 6 rokov veku, daňový bonus v tomto roku dosahuje 22,72 eura mesačne.

Pozmeňovacím návrhom sa má od júla do decembra budúceho roka stanoviť základná suma daňového bonusu na úrovni 22,17 eura. Ak by takéto ustanovenie poslanci schválili, daňový bonus by sa tak znížil. Suma 22,17 eura totiž platila vlani, v tomto je daňový bonus na úrovni 22,72 eura a od začiatku budúceho roka sa má zvýšiť na 23,22 eura mesačne.

Zvýšenie daňového bonusu na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má byť kompenzáciou za zrušenie plošného dotovania obedov v materských a základných školách. Parlament už schválil novelu zákona, podľa ktorej bude štát od augusta budúceho roka dotovať len obedy pre deti v hmotnej núdzi. Väčšina rodičov tak príde od septembra budúceho roka o dotáciu vo výške 1,20 eura na každý obed.

Ako bude daňový bonus stúpať

Daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov má stúpnuť na 1,7-násobok od júla budúceho roka. Od 1. januára 2022 by mal daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov vzrásť na 1,85-násobok základnej sumy.

Podľa pôvodného návrhu mal byť daňový bonus na deti vo veku od 6 rokov do 15 rokov od 1. januára budúceho roka dvojnásobný.

Daňový bonus na dieťa je pre pracujúceho rodiča daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.