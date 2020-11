Lyžiarska sezóna by mohla začať neskôr, zväz hovorí o veľkých stratách

Najdôležitejšie obdobie zimnej sezóny je od Vianoc do Troch kráľov, reaguje zväz.

27. nov 2020 o 14:26 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku je v rámci zimnej sezóny najdôležitejším obdobím termín od Vianoc do Troch kráľov. Ak by teda nemohli byť otvorené lyžiarske strediská alebo by bolo inak obmedzené poskytovanie služieb cestovného ruchu, znamenalo by to obrovské škody pre slovenské regióny závislé od zimnej sezóny.

Pre TASR to uviedol prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) Marek Harbuľák.

Sezóna by mohla začať neskôr

Reagoval tak na vyjadrenia ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), podľa ktorého prichádzajú signály, že by sa lyžiarska sezóna mohla oficiálne začať až 10. januára 2021.

Ak by napriek vhodným prírodným podmienkam nemohli byť z dôvodu prijatých opatrení otvorené lyžiarske strediská alebo by bolo iným spôsobom obmedzené poskytovanie hotelových či iných služieb cestovného ruchu, znamenalo by to podľa Harbuľáka obrovské škody pre regióny, ktoré sú bytostne závislé od zimnej sezóny, a to je sever a stred Slovenska.

"Tieto straty nebude možné nijako nahradiť ani dobehnúť v iných častiach budúceho roka," upozornil.

Skonštatoval tiež, že posúdenie začiatku lyžiarskej sezóny je individuálne v každej krajine. Závisí to podľa jeho slov do značnej miery od epidemiologického vývoja v danej krajine a zároveň od nastavenia systému opatrení, ako sú napríklad semafory.

"Na Slovensku takýto plán zatiaľ schválený nemáme. Zároveň treba podotknúť, že termíny takzvanej hlavnej časti zimnej sezóny môžu byť v každej krajine odlišné," zdôraznil prezident ZCR.

Prichádzajú o tržby

Pripomenul, že prevažná časť podnikateľov v cestovnom ruchu mala od začiatku koronakrízy minimálne počas šiestich mesiacov minimálne alebo žiadne tržby.

"Napriek tomu museli počas celej doby znášať časť nákladov na zamestnancov, ale aj iné náklady. Odklady splátok úverov, lízingov či odkladov platieb za sociálne odvody budú končiť práve v čase, keď títo podnikatelia už nemajú žiadne finančné rezervy. Ak sa jednoducho tieto služby nespustia, nebudú mať z čoho splácať svoje odložené záväzky," dodal Harbuľák pre TASR.

Doležal sa vo štvrtok (26. 11.) vyjadril, že v kontexte otvárania slovenských lyžiarskych stredísk je pesimistickejší.

Tvrdí, že prichádzajú signály z Európy, napríklad z Nemecka a Francúzska, že by sa lyžiarska sezóna mohla oficiálne začať až 10. januára 2021.

Minister deklaruje, že Slovensko nepôjde proti prúdu, keďže medzi krajinami existuje dohoda, že si nebudú navzájom kradnúť turistov a umelo zvyšovať mobilitu obyvateľstva. Stále je presvedčený, že budúci týždeň by mohli strediskám oznámiť výsledok, čo ďalej so zimnou sezónou.