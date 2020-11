Europarlament podporil dohodu EÚ so USA o zrušení ciel na homáre

V roku 2017 sa z USA do EÚ doviezli homáre za zhruba 111 miliónov dolárov.

26. nov 2020 o 21:07 SITA

BRUSEL. Európsky parlament vo štvrtok schválil obchodnú dohodu so Spojenými štátmi americkými, ktorá obsahuje zrušenie ciel na dovoz amerických homárov.

V praxi to znamená, že "európska dvadsaťsedmička" na nasledujúcich päť rokov zruší 8-percentné clo na americké homáre a bude sa usilovať, aby tento stav bol trvalý.



V roku 2017 sa z USA do EÚ doviezli homáre za zhruba 111 miliónov dolárov, ale neskôr ich export do Európy oslabil pre rastúce napätie v obchodných vzťahoch medzi Bruselom a Washingtonom. Okrem toho obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou zvýhodnila kanadské homáre.



USA zároveň súhlasili s tým, že na polovicu znížia clá na dovoz z EÚ v hodnote zhruba 160 miliónov dolárov ročne, vrátane niektorých pokrmov, krištáľového skla a zapaľovačov na cigarety.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dohodnuté zníženie ciel bude so spätnou platnosťou od 1. augusta.