V boji s koronavírusom na Slovensku by mohla pomáhať aj nová aplikácia

O spustení aplikácie eRúško rozhodne Ústredný krízový štáb.

26. nov 2020 o 13:54 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. V boji s koronavírusom na Slovensku by mala pomáhať aj nová aplikácia eRúško. Novinka nepracuje s osobnými údajmi, pošle hlásenia len v prípade, ak sa jej majiteľ stretol s pozitívnou osobou.

Upozorňuje teda na možnosť, že sa jej vlastník mohol nakaziť. Webnoviny.sk o tom informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Súvisiaci článok Koronavírus na Slovensku: Z 10 723 PCR testov bolo 1 953 pozitívnych, pribudlo aj 17 úmrtí (minúta po minúte) Čítajte

Na jej vývoji pracuje spoločnosť Slovensko IT, a.s. a o spustení rozhodne Ústredný krízový štáb. Zatiaľ však nie je jasné, za akých okolností a odkedy by sa mala aplikácia začať používať.

Epidemiológovia budú musieť napríklad rozhodnúť, aká vzdialenosť a dĺžka kontaktu sa bude považovať za rizikovú. Rozhodnúť by sa malo aj o postupe, akým aplikácia upozorní človeka, že sa stretol s nakazenou osobou.

Fungovať by to malo tak, že si ľudia do svojich smartfónov nainštalujú aplikáciu. Ak sa stretnú dve osoby, ktoré ju majú aktivovanú, vymenia si dáta bez osobných údajov a informácie sa pošlú aj na centrálny server.

V prípade, že človek zistí, že je pozitívny, zadá túto informáciu do aplikácie, pričom ju anonymizovanú dostanú všetci, ktorí sa s dotyčnou osobou stretli.

IT odborník Ondrej Macko uviedol, že aplikácia je ešte vo fáze vývoja a zatiaľ ju nemal možnosť vyskúšať. Predpokladá však, že si nájde množstvo odporcov.

"Bude potrebné vedieť, čo aplikácia prenáša. Či je nositeľom identifikácie meno používateľa v aplikácii alebo telefónne číslo," povedal. Dôležité bude vedieť aj to, čo sa bude robiť s údajmi o zistených registrovaných používateľoch.