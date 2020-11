Lyžiarske strediská by mohli spoznať podobu zimnej sezóny už budúci týždeň

Pandemická komisia sa bude zaoberať návrhom semaforov z dielne rezortu dopravy.

26. nov 2020 o 13:00 SITA

BRATISLAVA. Slovenské lyžiarske strediská by už budúci týždeň mohli byť informované, ako bude vyzerať zimná sezóna na Slovensku. Vyhlásil to v dnešnej online diskusii minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Podľa neho so semaforovým návrhom z dielne jeho rezortu sa odborníci ešte len zoznamujú a bude sa nim zaoberať pandemická komisia vlády v blízkej dobe.

Podmienkou by malo byť aj testovanie

Zároveň však pripúšťa, že zimná sezóna začne až 10. januára budúci rok, keďže na úrovni Európskej únie sa uvažuje o koordinovanom postupe pri otváraní lyžiarskych stredísk.

Minister Doležal pripomenul, že koordinovaný postup v rámci Únie by bol pozitívny, aby jednotlivé krajiny nesúťažili medzi sebou počas pandémie koronavírusu v snahe získať čo najviac turistov.

"Situácia nie je dobrá. Verím však, že my budeme mať jasno ako krajina budúci týždeň, ale uvidíme, akým smerom pôjde v tejto oblasti celá Európa. Budeme postupovať koordinovane. Náš návrh hovorí o tom, ako by mohli lyžiarske strediská fungovať, ale podmienkou by malo byť testovanie a dodržiavanie prísnych opatrení," dodal minister Doležal.

Regionálne semafory fungujú aj v iných krajinách

Ministerstvo dopravy a výstavby pripravilo pre zimnú sezónu v súvislosti s pandémiou koronavírusu regionálne semafory, ktoré na úrovni okresov určia jasné pravidlá a opatrenia.

To uľahčí pôsobenie podnikateľov v rámci cestovného ruchu počas zimy. Rezort pripravil návrh regionálnych opatrení pre cestovný ruch, aby v prípade uvoľnení situácie okolo pandémie mohli byť čo najrýchlejšie schválené a mohli čo najskôr vstúpiť do platnosti.

Podľa štátnej tajomníčky rezortu Kataríny Brunckovej podobné semafory sú aj v iných európskych krajinách.

"Ak niektorý okres bude patriť do červenej zóna, tak tamojšie hotely, reštaurácie či lyžiarske strediská sa budú musieť prispôsobiť prísnejším opatreniam. Ak v inom okrese zas bude situácia ohľadne koronavírusu lepšia, tak podľa tohto semaforu budú aj opatrenia miernejšie," konštatovala štátna tajomníčka s tým, že regionálne semafory z dielne rezortu dopravy a výstavby, ktoré budú vždy aktualizované, umožnia podnikateľom sa lepšie pripraviť na rôzne možnosti v kontexte so situáciu okolo ochorenia COVID-19.