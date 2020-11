Odborári organizujú petíciu za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov

Odborári žiadajú zachovať pôvodný výpočet minimálnej mzdy.

26. nov 2020 o 11:21 TASR

BRATISLAVA. Odborári združení v Konfederácii odborových zväzov SR organizujú petíciu za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia odborov na Slovensku.

Oznámil to prezident zväzu Marián Magdoško na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Petíciu spustili v online priestore na webovej stránke združenia, podpisy sa však chystajú zbierať aj medzi ľuďmi, pričom aj potenciálne plošné testovanie považujú za príležitosť.

"Máme tam päť referendových otázok, v ktorých sa budeme uchádzať o podporu občanov SR, pretože sú to všetko veci, pre ktoré sme jednak odišli z rokovania tripartity a ktoré sme akcentovali na protestných zhromaždeniach, že sú to dôvody, pre ktoré sme vyšli do ulíc," predstavil Magdoško.

Prvá otázka referenda sa týka automatu na výpočet minimálnej mzdy. Odborári žiadajú zachovať pôvodný výpočet minimálnej mzdy, podľa ktorého sa určila - ak sa tripartita nedohodla - ako 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Druhou otázkou referenda má byť súhlas s tým, aby príplatok občanom v zamestnaneckom alebo inom pracovnom pomere za prácu predstavoval v sobotu aspoň 50 % minimálnej mzdy, v nedeľu minimálne 100 % minimálnej mzdy a v noci najmenej 40 % minimálnej mzdy.

"Čo sa týka tretej otázky, to sú minimálne mzdové nároky," dodal Magdoško. Odborári pri nich žiadajú zachovanie automatu na výpočet minimálnej mzdy v závislosti od stupňa náročnosti práce.

Štvrtá a piata otázka súvisia s postavením odborov. KOZ žiada zachovať reprezentatívnosť zástupcov zamestnancov v tripartite. Doteraz platilo, že zamestnancov môže v tripartite zastupovať to odborové združenie, ktoré má aspoň 100 000 členov.

Vláda však chce po novom umožniť, aby mohli byť v tripartite aj odborové združenia s menej členmi. Vláda takisto chce podľa odborárov zmeniť legislatívu tak, aby člen odboru musel byť zároveň zamestnancom daného zamestnávateľa, čo je podľa KOZ vážnym zásahom do slobody združovania a zakladania odborových organizácií a žiadajú zachovať súčasný stav.