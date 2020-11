Rozpočtový deficit Británie by mal tento rok dosiahnuť najvyššiu úroveň od vojny

Minister financií predstavil ročný plán výdavkov.

25. nov 2020 o 21:30 TASR

LONDÝN. Rozpočtový deficit Británie by mal v súčasnom finančnom roku dosiahnuť takmer 400 miliárd libier, najviac za posledných 75 rokov.

Uviedol to v stredu britský minister financií Rishi Sunak.

Šiesta najväčšia ekonomika sveta by podľa ministra mala tento rok klesnúť o 11,3 percenta. Ak sa odhad potvrdí, bude to najvýraznejší pokles za viac než 300 rokov.

Na budúci rok počíta vláda s rastom o 5,5 percenta, dodal Sunak, ktorý predstavil ročný plán výdavkov.

Minister informoval, že rozpočtový deficit by mal v súčasnom finančnom roku, ktorý sa skončí 31. marca, dosiahnuť 394 miliárd libier (442,06 miliardy eur). To predstavuje 19 percent hrubého domáceho produktu. Je to najvyšší rozpočtový schodok Británie od skončenia druhej svetovej vojny.

Na porovnanie, vo finančnom roku 2019/2020, ktorý sa skončil v období, keď britskú ekonomiku zasiahla pandémia nového koronavírusu, dosiahol rozpočtový deficit približne 56 miliárd libier alebo 2,5 percenta HDP.

Britská ekonomika patrí medzi najzasiahnutejšie pandémiou nového koronavírusu, pričom Sunak uviedol, že náklady na boj s pandémiou by v tomto finančnom roku mali dosiahnuť 280 miliárd libier. Pôvodne počítal s tým, že náklady budú predstavovať približne 200 miliárd libier.