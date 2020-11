Black Friday: Aká je skrytá cena, ktorú platíme za megazľavy?

Ako vznikol “sviatok spotreby” a prečo je čas prefarbiť ho nazeleno?

26. nov 2020

Keď má niektorý deň pred sebou prívlastok “čierny”, zvyčajne je to preto, že pre veľa ľudí nebol príliš šťastným. Takým bol čierny utorok 29. októbra 1929, keď v USA padli akciové trhy a ľudia prišli behom hodín o celý majetok. Čierny piatok, teda tak ako ho poznáme dnes, je toho opakom.

Obchodníci majú hektický deň s najvyššími tržbami v roku, ľudia sa tešia na nákupy v rekordných zľavách. Black Friday v našich končinách začal ani nie pred 10 rokmi, no teší sa rovnakej popularite ako v zahraničí. Kde sa však tento “sviatok” vzal a naozaj je je to “win-win” pre obchodníkov aj zákazníkov?

Kedy to celé začalo

Napriek tomu, že Black Friday je fenoménom starým nanajvýš niekoľko dekád, nikto nevie zaručene povedať, ako tento deň superzliav vlastne vznikol.

Označenie “Black Friday” v súvislosti s masou návštevníkov a nakupujúcich sa v novinách objavuje v roku 1967. V piatok, na druhý deň po Dni vďakyvzdania, sa vo Filadelfii konal tradičný futbalový zápas medzi armádou a námorníctvom USA. To každoročne lákalo do mesta ľudí zo širokého okolia, čo znamenalo obrovské zápchy, plné parkoviská, šarvátky či drobné krádeže v obchodoch.

Pre miestnych policajtov sa tak stal najhorším dňom v roku, a prischlo mu nelichotivé označenie. Každopádne, názov sa ujal, aj keď s nevôľou obchodníkov, lebo neznel veľmi pozitívne.

Iné verzie v tom zase vidia súvis s plusovými číslami na účtoch obchodníkov. Deň vďakyvzdania je vždy vo štvrtok, preto si v piatok veľa ľudí bralo voľno v práci, predĺžili si víkend a voľný čas využili na prvé vianočné nákupy. Tržby obchodníkov to, samozrejme, poslalo strmo nahor, od čoho si sľubovali, že zostanú v čiernych číslach až do konca roka.

V priebehu 80. rokov 20. storočia sa tento termín už neodlúčiteľne spájal s nakupovaním v megazľavách a stal sa štartovacím signálom nákupnej sezóny, ktorá trvala až do Vianoc. Obchody sa začali pretekať v tom, kto ponúkne bombastickejšie zľavy na atraktívny tovar - tzv. “door busters”, kvôli ktorým sa pod náporom návštevníkov neraz rozleteli ešte zamknuté dvere obchodov.

S masovým rozšírením internetu do domácností sa Black Friday presunul viac online a v roku 2005 sa objavil termín Cyber Monday (kyber pondelok). Veľa ľudí totiž buď nestihlo piatkové nákupy, alebo sa im nechcelo stáť v hodinových radoch pri pokladniach v preplnených obchodoch, kde naplno prepuklo zľavové šialenstvo. Preto radšej nakúpili z pohodlia domova cez eshopy.

Netrvalo dlho a kyber pondelok dokonca začal prekonávať online tržby z čierneho piatku. V roku 2019 v USA zaznamenal segment e-commerce počas tohto dňa tržby vyše 9,4 mld. dolárov, zatiaľ čo počas Black Friday to bolo zhruba 7,4 mld. dolárov. Len pre ilustráciu obrovskej popularity týchto nákupných dní - celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenska za rok 2019 sú zhruba 15,8 mld. eur.

Tržby online predaje od Dňa vďakyvzdania (štvrtok) až po kyber pondelok v USA (zdroj: Statista.com)

Kritika

Na prvý pohľad sa môže zdať, že Black Friday prináša len pozitíva pre obe strany. Obchodníci prilákajú na zľavy davy ľudí, vypredajú sklady, zaknihujú jedny z najlepších tržieb v roku. Ľudia si zase môžu zadovážiť veci, ktoré potrebujú a výrazne ušetriť. Je to ale naozaj tak?

Ničím výnimočným nie je poškodený inventár, znehodnotený tovar, útoky na personál, ale aj ťažké úrazy či potýčky končiace násilnosťami aj smrťou. Medzi rokmi 2006 až 2018 si nákupné šialenstvo v USA vyžiadalo 109 zranených a 11 mŕtvych.

Predajňa topánok po Black Friday v meste Seattle. (zdroj: coryhere / Reddit.com)

Zatiaľ čo sa obchodníci tešia z dobrých tržieb, a kupujúci z nových vecí, často nám nedochádza, akú záťaž predstavuje Black Friday pre planétu.

Milióny kúpených televízorov, smartfónov, a ďalších spotrebičov znamenajú milióny starších modelov na smetiskách a v zberniach. Nejaká časť sa síce spracuje a zrecykluje, no tony ortute a olova sa aj tak končia v pôde po celom svete. Oblečenie nie je výnimkou.

Produkcia textilu má obrovskú uhlíkovú stopu, nehovoriac o tonách textilu končiacich na smetiskách, či dokonca v kanalizáciách, pretože nevydržali alebo neboli dosť in ani celý jeden rok. Niektorí výrobcovia ako napríklad Patagonia sa od tejto filozofie odvracajú a výťažky z predajov venujú na ochranu prírody.

Okrem toho, veľké nákupy iba málokto absolvuje bez auta, online zásielku taktiež treba vyzdvihnúť, alebo doručiť kuriérom. Uhlíková stopa Black Friday a v súčasnosti najmä Cyber Monday, je obrovská. Iba zo skladov spoločnosti Amazon sa v rušných obdobiach vydá na cesty jeden nákladiak každých 93 sekúnd. Len samotná americká pošta odhaduje, že medzi Black Friday a Novým rokom doručila 800 miliónov balíkov.

Netreba zabúdať aj na to, že časť predaného tovaru sa zákazníkom nepáči, nevyhovuje, alebo sa pri preprave poškodí, preto rovnakú cestu absolvujú ešte raz. V mnohých prípadoch už daný produkt nie je možné predať a končí ako odpad.

Za zmienku stojí, že ak by každý na svete spotreboval toľko, čo priemerný Európan resp. Američan, potrebovali by sme štyrikrát viac prírodných zdrojov ako teraz. Obrovské zľavy v obchodoch nás často lákajú do nakupovania veci, ktoré v skutočnosti vôbec nepotrebujeme, no vytvárajú dojem jedinečnej príležitosti, ktorú by bolo trestuhodné premeškať. Napriek výhodným cenám tak ľudia často minú viac, než si môžu dovoliť.

Jedna pätina až jedna polovica respondentov prieskumu organizácie Greenpeace z rôznych krajín priznáva, že nakupuje viac oblečenia, ako potrebujú. (zdroj: Greenpeace)

Black Friday takmer nie je možné odignorovať, bolo by dobré dať ho do kontrastu s celosvetovým dňom ekologického dlhu. Je to deň, ku ktorému ľudstvo dosiahne udržateľnú hranicu spotreby prírodných zdrojov. Tento rok to bolo 29. júla, čo znamená, že takmer 40% roka sme v ekologickom mínuse. Čo je horšie, tento deň nastáva každý rok skôr.

Kritické hlasy od najmä zo strany aktivistov hovoria, že nákupné dni ako Black Friaday a Cyber Monday by nemali mať v udržateľnej spoločnosti taký priestor.

Dôvod na zamyslenie ponúka aj spotrebiteľský prieskum zrealizovaný organizáciou Greenpeace, ktorý poukazuje na to, že radosť z nového oblečenia netrvá častokrát ani jeden deň, ba čo viac, veľmi skoro prichádza pocit prázdnoty a uvedomenia si vlastnej nadspotreby. Viac než polovica respondentov sa priznala, že vlastní viac oblečenia ako potrebuje, niektoré nákupy dokonca pred ostatnými v hanbe skrývajú v obavách z negatívnych reakcií a výčitiek zo zbytočného míňania.

Namiesto čierneho piatku radšej zelený

Napriek tomu, že tržby maloobchodníkov počas nákupnej sezóny stále rastú, aj medzi nimi sa nájdu takí, ktorí toto nadšenie nezdieľajú. Jednak sa nechcú zapájať od cenových vojen s konkurenciou a ani to ich značkám neprináša dlhodobý prínos.

(zdroj: Unsplash.com)

Green friday

Aj na Slovensku má green friday svojich priekopníkov. Outdoorový obchod Wilderoben každoročne od svojho vzniku vypína v tento deň svoj eshop a kamennú prevádzku prenechá ochranárom z leso-ochranárskeho zoskupenia VLK. Tí si na jeden deň roku vyskúšajú úlohu predavačov.

Celý zisk z predaja putuje práve na vytvorenie bezzásahových území na Slovensku. Doteraz sa im podarilo vyzbierať viac než 7 tisíc EUR. Okrem toho im wilderoben venujú celoročne 1% z každého predaného produktu. Vsetkoprenic.sk

