Limity úverov zo štátneho fondu budú vyššie, podporia sa nájomné byty

Námorná doprava by sa mala zatraktívniť pre budúce generácie. Predísť sa tak má nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v európskom námornom sektore. Vyplýva to z návrhu zákona o námornej plavbe z dielne ministerstva dopravy, ktorý schválili poslanci. Návrh má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti prípravy a osvedčovania členov lodnej posádky a uľahčenia pohybu členov lodnej posádky v rámci Únie transpozíciou európskej smernice.

Zavedenie jednotného systému zberu údajov o sociálnych službách sa odloží o jeden rok. Namiesto spustenia od 1. januára budúceho roka by mal začať fungovať od 1. januára 2022. Jeho správcom bude ministerstvo práce. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú do parlamentu predložila koaličná poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina) a parlament ho definitívne schválil.

Prevod majetkovej účasti štátu, samosprávneho kraja alebo obce na prevádzke verejných vodovodov či kanalizácií by sa mal obmedziť. Zamedziť by sa malo jeho prevodu do súkromných rúk, ostať by mal vo verejnom záujme. Poslanci schválili novelu o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z dielne SaS.