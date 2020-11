Poslanci zrušili bankový odvod, cigarety počas troch rokov zdražejú o 80 centov

Návrh schválil parlament 87 hlasmi zo 138 prítomných poslancov.

24. nov 2020 o 17:30 (aktualizované 24. nov 2020 o 18:05) TASR, SITA

BRATISLAVA. Od 1. januára budúceho roka na Slovensku dôjde k úplnému zrušeniu osobitného odvodu bánk.

Počíta s tým návrh zákona z dielne ministerstva financií, ktorý schválil parlament 87 hlasmi zo 138 prítomných poslancov. Návrh nadväzuje na podpísanie memoranda o spolupráci medzi vládou a Slovenskou bankovou asociáciou, ku ktorému došlo ešte v júni tohto roka.

Končí osobitý odvod

Zákon o osobitnom odvode nadobudol účinnosť 1. januára v roku 2012. Jeho cieľom bolo zaviesť odvody pre vybrané finančné inštitúcie.

Odvod mal prispieť k vytvoreniu mechanizmov podieľania sa týchto finančných inštitúcií na nákladoch budúcich finančných kríz v bankovom sektore, k zabezpečeniu spravodlivého rozdelenia záťaže a k predchádzaniu vzniku rozsiahlych výdavkov pre daňové subjekty, vládu a hospodárstvo v prípade riešenia finančných kríz, k stimulovaniu vybraných finančných inštitúcií obmedzovať systémové riziká a k ochrane stability finančného sektora.

"V súlade s memorandom o porozumení sa dohodlo vypracovanie návrhu príslušnej legislatívy, ktorou dôjde k úplnému zrušeniu zákona o osobitnom odvode," uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Zostatok uhradeného osobitného odvodu má zostať štátnym finančným aktívom, pričom pri použití týchto zdrojov sa bude postupovať podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. "Finančné prostriedky sa môžu použiť v súlade s memorandom na činnosť Rozvojového fondu Slovenska, ktorá bude zameraná na podporu a financovanie rozvojových programov vlády SR, a tým sa zabezpečí, aby banky mali možnosť podieľať sa na financovaní projektov tohto fondu," uvádza sa v návrhu zákona.

Doteraz banky ročne platili približne 150 miliónov eur v rámci bankového odvodu, avšak prostriedky sa nedali použiť reálne v ekonomike, ale boli vedené na účte štátnych finančných aktív. Na základe memoranda by však mali banky každoročne zvýšiť financovanie štátnych infraštruktúrnych projektov o minimálne 500 miliónov eur a poskytnúť nové financovanie súkromnému sektoru približne za jednu miliardu eur. Okrem toho zdroje, ktoré sa nazbierali a boli na účte štátnych finančných aktív, sa vo výške jednej miliardy eur presunú do Rozvojového fondu Slovenska.

V rámci návrhu zákona bol prijatý aj pozmeňujúci návrh z výborov upravujúci ustanovenia, ktoré umožňovali nepovažovať dlžníka, ktorý požiadal o odklad splátok, za zlyhaného a ustanovenia, že sa takýto odklad nepovažuje za omeškanie s následkom jeho zápisu do príslušného registra. Banky tak budú mať povinnosť od 1. januára 2021 postupovať pri hodnotení rizika klientov tak, ako to robili pred vypuknutím pandémie.

Cigarety zdražejú

Cigarety v najbližších troch rokoch zdražejú. Spotrebná daň za krabičku cigariet sa zvýši o 40 centov od februára 2021, o 20 centov od februára 2022 a o ďalších 20 centov od februára 2023.

Spotrebné dane na bezdymové tabakové výrobky stúpnu od februára budúceho roka o 72 percent, od februára 2022 o 21 percent a od februára 2023 o ďalších 17 percent. Celková cena balenia BTV sa preto od februára budúceho roka zvýši o 40 centov a od februára 2022 a februára 2023 rovnako ako u cigariet zhodne o 20 centov.

Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú schválili poslanci.



Vládou schválená novela zákona štátu prinesie v budúcom roku 102,1 milióna eur, v roku 2022 vyše 187 miliónov eur a v roku 2023 ďalších 253,5 milióna eur. Novelou zákona sa zvýšia nielen sadzby na cigarety, rovnakým tempom stúpne aj sadzba na tabak.

Dopredávať cigarety bude umožnené dva mesiace, BTV tri mesiace a tabak šesť mesiacov. V roku 2021 a 2022 sa nebude zvyšovať sadzba dane na cigary a cigarky a v roku 2023 sa zvýši na úroveň tabaku zodpovedajúcu hodnote v roku 2021. Dopredaj cigár a cigariek bude možný počas 22 mesiacov. Takéto nastavenie dane bude mať podľa rezortu na daňové príjmy nulový, resp. zanedbateľne pozitívny vplyv.



Novelou zákona sa do nášho právneho poriadku preberá eurosmernica, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní. Zavádzajú sa nové typy daňových subjektov, ktorými sú schválený odosielateľ a schválený príjemca. Upravuje sa tiež postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu. Tento krok by mal znížiť administratívne náklady pre podnikateľské subjekty a správcu dane.



Parlament schválil aj novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholu, ktorou sa do slovenskej legislatívy preberajú európske smernice. Cieľom predmetnej smernice je podľa ministerstva financií najmä znížiť administratívnu záťaž daňových subjektov, ako i správcov dane a minimalizovať daňové úniky pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie.

Novela zákona pôvodne obsahovala aj ustanovenie, ktorým sa mala na Slovensku budúci rok zrušiť súkromná výroba destilátov. Rezort financií to zdôvodňoval snahou predchádzať daňovým únikom a znížiť mimoriadnu finančnú a administratívnu záťaž správcu dane. Po dohode s Európskou komisiou sa súkromná výroba destilátov nakoniec v budúcom roku nezruší, a preto toto ustanovenie z novely zákona poslanci vypustili.

Do procesu prerozdelenia poistného sa zavedie prvok nadlimitnej sumy. Vyplýva to z noviel zákonov o zdravotnom poistení a poisťovníctve, ktorú schválil parlament. Princípom prerozdeľovania poistného je, že sa časť vybraných prostriedkov zo všetkých zdravotných poisťovní prerozdeľuje medzi jednotlivé poisťovne v závislosti od rizikovosti poistného kmeňa.

Miera povinnej tvorby rezervného fondu zdravotných poisťovní sa zvýši z 20 na 30 percent. Vyplýva to z novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú v utorok schválil parlament. Dôvodom tohto zvýšenia sú možné negatívne výkyvy makroekonomického prostredia a nutnosť mať k dispozícii dostatočné rezervy na ich krytie.

Zmenu absolútnej exekučnej imunity pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti posunuli poslanci do 2. čítania. Zaoberá sa ňou návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Súkromná výroba destilátov z vlastného ovocia sa rušiť nebude, ako pôvodne plánovalo ministerstvo financií. Parlament schválil novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá hovorila o zrušení, avšak od tejto zmeny sa upustilo. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) tento krok avizoval ešte počas predchádzajúcej schôdze.