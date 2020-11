Rušenie obedov zadarmo a úprava tripartity deštruujú podľa Fica sociálny štát

Smer bude hlasovať proti novelizácii Zákonníka práce

24. nov 2020 o 17:16 TASR

BRATISLAVA. Rušenie obedov zadarmo a plánovaná úprava tripartity znamenajú deštrukciu sociálneho štátu.

Vyhlásil to v utorok na brífingu v Národnej rade predseda opozičného Smeru Robert Fico. Návrhy zákonov, ktoré sa tým zaoberajú, sú na programe aktuálnej schôdze parlamentu.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) podľa Fica podporuje tieto návrhy, ktoré smerujú proti tomu, za čo hnutie Sme rodina v predchádzajúcom volebnom období hlasovalo. Pozmeňujúci návrh z výborov k návrhu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny totiž zahŕňa aj úpravy v prípade obedov zadarmo v školách.

"Celá politická strana Sme rodina to podporila a povedali, že toto opatrenie nikdy nebudú rušiť, a dnes ideme hlasovať o zrušení obedov zadarmo," podotkol Fico.

Zavedenie inštitútu obedov zadarmo považuje za veľký sociálny výdobytok. Všetkým žiakom v základných školách a v materských školách preplácal štát 1,20 eura za obedy. "V praxi to bude znamenať, že deti na základných školách nebudú mať prístup k bezplatnému obedu," upozornil s tým, že ak deti dostanú peniaze od rodičov, môžu ich minúť napríklad na sladené nápoje či nezdravé potraviny.

Argument, že namiesto toho dôjde k zvýšeniu daňového bonusu pre deti, je podľa neho nesprávny. Týka sa to totiž len pracujúceho človeka. Zaujímal sa, čo má robiť napríklad rodina, ktorá nebude mať prácu pre pandémiu, bude poberať podporu v nezamestnanosti, ale nebude v hmotnej núdzi.

"Protestujeme proti tomuto, je to absolútny nezmysel," zdôraznil Fico. Poukázal tiež na to, že mestá a obce museli investovať a pripravili sa na obedy zadarmo. Pri daňovom bonuse navyše podľa neho budú mestá a obce poškodené, lebo budú mať nižší príjem do svojich rozpočtov.

Súčasne skonštatoval, že v rámci novelizácie Zákonníka práce ide o likvidáciu tripartity. "Likvidácia tripartity spočíva v tom, že Krajniak chce potrestať odbory. Chce ich potrestať za to, že majú suverénne, vlastné, nezávislé názory a že reprezentujú zamestnancov, kým Krajniak reprezentuje len banky, finančné inštitúcie a zamestnávateľov," dodal Fico.

Návrh podľa jeho slov smeruje k tomu, aby zamestnancov reprezentovali minimálne tri inštitúcie, nie jedna, ako to je v súčasnosti. "Dnes reprezentuje zamestnancov Konfederácia odborových zväzov a je to veľmi silný a profesionálny sociálny partner, na ktorého sa nikto nemôže sťažovať," myslí si.

Problém vidí aj v avizovaných zmenách pri gastrolístkoch, ktoré znamenajú, že si zamestnanec bude môcť vybrať medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie. "Bude to smerovať predovšetkým k tomu, že výrazne, výrazne klesne miera kvality stravovania zamestnancov," tvrdí Fico.

Avizoval preto, že Smer bude hlasovať proti novelizácii Zákonníka práce aj proti návrhu zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu práce. Ide totiž podľa neho o antisociálne zákony, ktoré nemajú oporu ani v programovom vyhlásení vlády.