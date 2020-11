Europarlament schválil smernicu o kolektívnej ochrane práv spotrebiteľov

Nová právna úprava by mala zamedziť nezákonným praktikám.

24. nov 2020 o 14:50 TASR

BRUSEL. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili nový právny predpis, ktorý skupinám spotrebiteľov v EÚ umožní spojiť sa a podniknúť kolektívne kroky na ochranu svojich práv.

Nové pravidlá zavedú vo všetkých členských štátoch harmonizovaný model žaloby v zastúpení, ktorý spotrebiteľom zaistí náležitú ochranu pred hromadným poškodzovaním ich práv a obchodníkom zabezpečí primerané záruky pred zneužívaním súdnych sporov.

Účinný procesný mechanizmus

Každý členský štát musí na základe schválenej smernice zaviesť minimálne jeden účinný procesný mechanizmus, ktorý umožní oprávneným subjektom - napríklad spotrebiteľským organizáciám alebo verejným subjektom - podávať žaloby o vydanie príkazných (pozastavenie alebo zákaz) alebo nápravných opatrení (kompenzácia).

Nová právna úprava by mala zamedziť nezákonným praktikám a uľahčiť spotrebiteľom prístup k spravodlivosti, a zlepšiť tak fungovanie vnútorného trhu.

Európsky model kolektívnej žaloby umožní zastupovanie skupín spotrebiteľov a podávanie žalôb iba oprávneným subjektom, napríklad spotrebiteľským organizáciám, nie však advokátskym kanceláriám.

Pri podávaní cezhraničných žalôb budú musieť oprávnené subjekty spĺňať rovnaké kritériá v celej EÚ.

Mali by okrem iného preukázať určitý stupeň stability a verejnú aktivitu, ako aj to, že sú neziskovou organizáciou. V prípade domácich žalôb budú musieť spĺňať kritériá zadefinované v legislatíve daného členského štátu.

Nová smernica prináša tiež spoľahlivé záruky pred zneužívaním sporov, a to najmä zavedením zásady, podľa ktorej "platí strana, ktorá prehrá spor". Trovy konania by tak mal aj za úspešného účastníka hradiť neúspešný účastník sporu.

V snahe predchádzať zneužívaniu žalôb v zastúpení by sa tiež nemali priznávať náhrady škody, ktoré majú sankčný charakter. Oprávnené subjekty by zároveň mali zaviesť postupy, ktoré zabránia konfliktu záujmov a vonkajšiemu vplyvu, a to najmä ak sú financované treťou stranou.

Podozriví z porušenia práva EÚ

Kolektívne žaloby bude možné iniciovať proti obchodníkom, ktorí sú podozriví z porušenia práva EÚ v rôznych oblastiach, ako sú ochrana údajov, cestovanie a cestovný ruch, finančné služby, energetika či telekomunikácie.

Smernica sa bude vzťahovať aj na prípady protiprávneho konania, ktoré sa skončilo pred podaním alebo uzavretím žaloby v zastúpení. Toto opatrenie by malo zabrániť budúcemu opakovaniu praxe, pri ktorej dochádza k porušovaniu právnych predpisov.

Smernica, ktorú v utorok schválil EP, vstúpi do platnosti 20 dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na jej zavedenie do svojho vnútroštátneho práva a ďalších šesť mesiacov, aby ju začali uplatňovať v praxi. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na žaloby v zastúpení podané odo dňa, keď smernica nadobudne účinnosť.