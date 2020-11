Odborári z KOVO zozbierali 305-tisíc podpisov, chcú zachovať dôchodkový systém

OZ KOVO kritizuje rušenie stropu dôchodkového veku.

24. nov 2020 o 13:27 TASR

BRATISLAVA. Odborový zväz (OZ) KOVO zozbieral 305.000 podpisov proti zmene ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, ktorého návrh je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).

Informoval o tom predseda rady zväzu Emil Machyna v utorok na tlačovej konferencii.

Budú žiadať o referendum

Ako dodal, odborári sú pripravení pozbierať zvyšných potrebných 45 000 podpisov a ísť za prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou so žiadosťou o vyhlásenie referenda.

Machyna vysvetlil, že odborári chcú počkať, v akom stave pôjde návrh zákona do parlamentu. Ak ho tam však vládni predstavitelia posunú v takom znení, ako je teraz v MPK, budú žiadať o referendum a uvažovať nad generálnym štrajkom.

Ten je podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Mariána Magdoška tým najvážnejším protestom, aký môžu odbory zorganizovať - pôjde o ochromenie práce naprieč celým Slovenskom.

Kritizuje rušenie dôchodkového stropu

OZ KOVO kritizuje rušenie stropu dôchodkového veku. "Strop je veľmi dôležitý, lebo na Slovensku sa ľudia možno dožívajú trochu dlhšieho veku, ale v oveľa horšom zdraví, ako sú ľudia v západnej Európe," dodal Machyna s tým, že Slováci odpracujú aj veľa nadčasov a nočných zmien a je tu tiež veľa nepretržitých prevádzok. "

Ak si to zrátame, tak ľudia na Slovensku robia o šesť rokov viac, ako robia ľudia na západ od nás," vyčíslil Machyna.

Magdoško kritizuje, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) predkladá takýto dôležitý zákon v čase núdzového stavu.

"Ja nepoznám krajinu, kde by sa to takto vo svete udialo, že počas núdzového stavu, ktorý má vyviesť Slovensko z koronakrízy s čo najmenšími dosahmi, my prijímame ústavný zákon o dôchodkovom zabezpečení," okomentoval s tým, že v iných krajinách býva takáto téma predmetom verejných diskusií aspoň počas jedného roka.

Takisto vyzval analytikov, aby prestali verejnosť zavádzať tvrdením, že dôchodkový systém musí byť vyrovnaný. V každej krajine Európskej únie je totiž podľa neho dotovaný zo štátneho rozpočtu.

Rizikovosť druhého piliera

Ako tiež vysvetlil Magdoško, na prvé počutie znie informácia o tom, že ak človek odpracuje 40 rokov, môže odísť do dôchodku, dobre. Lenže tento počet rokov je naviazaný na strednú dĺžku života, ktorá sa však môže meniť.

"Veľmi ľahko sa môže stať, že o pár rokov to bude 42, možno 45, alebo aj 50 rokov," okomentoval.

Odborári tiež poukazujú na rizikovosť druhého piliera, ktorý považujú za nespravodlivý. "Na hlavu" je podľa nich postavený aj návrh, aby deti prispievali svojim rodičom na ich dôchodky.

Viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová tiež upozornila na to, že návrh ústavného zákona neráta s tým, že trh práce sa vyvíja. Podľa nej totiž už súčasná generácia, ktorá prichádza na trh práce, nebude pracovať 40 rokov, a dokonca ani osem hodín, päť dní v týždni.

TASR sa pokúsi získať reakciu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka.