Distribučné spoločnosti dostanú zo štátneho rozpočtu 162 miliónov eur

Ide o časť dlhu za podporu zelenej elektriny z roku 2018.

24. nov 2020 o 13:18 SITA

BRATISLAVA 24. novembra (SITA) - Distribučné spoločnosti dostanú zo štátneho rozpočtu 162 miliónov eur.

Splatenie dlhu

Súčasný minister financií Edurad Heger na tlačovej besede predstavil splatenie dlhu za podporu zelenej elektriny ako tretiu pomoc pre občanov, pre spotrebiteľov elektriny.

„Dnes pomáhame ľuďom s účtami za elektrinu. Uvoľňujeme z rozpočtu túto sumu, aby sme ochránili spotrebiteľov,“ povedal na utorňajšej tlačovej besede minister financií Eduard Heger.

Ak by ministerstvo financií nevyčlenilo z rozpočtu spomínanú sumu, tá by sa musela premietnuť do koncových cien elektriny, ktorú platia všetci odberatelia elektriny.



Súčasné Ministerstvo financií SR (MF) však len plní uznesenie ešte predchádzajúcej vlády.

Tá v decembri minulého roka schválila, že distribučné spoločnosti sa dostanú k časti svojich peňazí, ktoré im neboli vyplatené v rámci podpory obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla (KVET).

Predchádzajúca vláda im schválila sumu až vo výške takmer 180 miliónov. Podľa pôvodného uznesenia, Západoslovenská distribučná mala dostať do konca júla tohto roka takmer 23 miliónov eur, Stredoslovenská distribučná vyše 138 miliónov eur a Východoslovenská distribučná necelých 19 miliónov eur.

Podpora zelenej elektriny

Celková suma neuhradených nákladov distribučným spoločnostiam za podporu OZE a KVET, nie len za rok 2018 ale historicky, sa odhaduje na približne 320 miliónov eur.

Minister financií Heger tvrdí, že všetci spotrebitelia sa už na podporu zelenej elektriny zložili sumou 3,2 miliardy eur.

Podľa výpočtov súčasného vedenia rezortu financií sme však mali zaplatiť iba niečo vyše 500 miliónov eur.

„Tento rozdiel zaplatili občania v cenách elektriny. Vyzbierali sme sa na solárnych barónov vo svojich účtoch za elektrinu,“ konštatoval Heger.

Neuhradené náklady

Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav zabezpečovali do konca roka 2018 podporu výroby elektriny z OZE a KVETu povinným odberom zelenej elektriny za zvýšenú cenu.

Neuhradené náklady pre distribučné spoločnosti vznikli tak, že Úradom pre reguláciu sieťových odvetví schválené plánované náklady na podporu zelenej elektriny boli nižšie ako skutočné náklady, ktoré mali distribučné spoločnosti s podporou výroby elektriny z OZE či KVETu.

Na podporu výroby zelenej elektriny sa skladajú všetci odberatelia elektriny vo svojich faktúrach cez takzvanú tarifu za prevádzkovanie systému. Tá tvorí zhruba pätinu z celkovej ceny.