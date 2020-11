Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie. Pozrite sa, ktoré

Hovoriť o firmách ako Amazon, Airbnb či Uber, že išli z nuly na sto, je málo. Išli z nuly na miliardu.

Príkladom je aj americká spoločnosť s nástrojmi na holenie Dollar Shave Club, ktorej prišlo nefér, že kúsok železa na plastovej paličke stojí desiatky eur. Vytvorila preto vlastné žiletky a predplatiteľský program, v ktorom stál najlacnejší balík tri doláre mesačne vrátane poštovného.

Štyri roky od vzniku posielali vlastné žiletky viac ako jednému miliónu predplatiteľov a zareagoval na nich aj Unilever, ktorý ich v roku 2016 kúpil za jednu miliardu dolárov.

Novodobé digitálne firmy síce pôsobia v rôznych oblastiach, spája ich však jedna vec. Nemajú kamenné predajne a potenciál internetu využívajú na sto percent. Jedna z nich sa nachádza aj na Slovensku a zameriava sa na slnečné a dioptrické okuliare.

So startupom eyerim síce na začiatku nechcel nikto spolupracovať a v ich priemysle prevládal názor, že čo je na internete, to je falošné. Veľmi rýchlo ich však museli začať rešpektovať. Vybudovali totiž najrýchlejšie rastúcu online optiku v strednej a východnej Európe, pôsobia v 15 krajinách a v roku 2019 mali obrat viac ako 6,6 milióna eur.

Od slnečných okuliarov sa v roku 2020 presunuli aj k dioptrickým a pandémia koronavírusu ich prinútila vyvinúť za pár mesiacov to, na čom by inak pracovali niekoľko rokov. V čom sa líšia od veľkých hráčov a vďaka čomu sa im podarilo zmeniť trh s okuliarmi?

Okuliare z kolekcie eyerim collection. (zdroj: eyerim)

Nemajú predajne a sú na celom svete

Nakupovať cez internet dnes už takmer nikomu nepríde zvláštne, no keď pred dvadsiatimi šiestimi rokmi Jeff Bezos spúšťal internetovú stránku na predaj kníh Amazon, viacerí tomu nedôverovali. Podobné pochybnosti zažívala aj elektronika, oblečenie či predaj kvetov, až to vyvrcholilo predajom áut. Elon Musk naučil ľudí objednávať si autá online, a to bez testovacej jazdy a bez toho, aby bolo bežné jazdiť v elektromobiloch.

“ Ľudia budú s nákupmi okuliarov prechádzať na internet a bude ich treba vzdelávať. „ Martin Zahuranec, CEO eyerim

Kým v roku 1994, kedy vznikol Amazon, bol internetový predaj na nule, v roku 2008 si takto podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne nakúpilo zhruba 23 percent Slovákov a o jedenásť rokov neskôr bol tento podiel na úrovni 59 percent. Dve tretiny ľudí pritom nakupovali prevažne knihy a vysoko sa umiestnili aj produkty, o ktorých ešte donedávna existovalo presvedčenie, že za nimi treba chodiť výhradne do kamenných predajní.

Súčasnú situáciu kedysi predpovedal aj spoluzakladateľ nemeckých bicyklov Canyon Roman Arnold, keď koncom osemdesiatych rokov povedal, že priamy predaj bicyklov cez internet je budúcnosť.

Na nemeckých bicykloch dnes jazdia športovci vo viac ako sto krajinách sveta, Nairo Quintana na nich v roku 2014 vyhral cyklistické preteky Giro d’Italia a Canyon sa stal najväčším výrobcom bicyklov v Európe s ročným príjmom 400 miliónov dolárov. Bez jedinej predajne a možnosti kúpiť si bicykel osobne.

Dôvod úspechu je jednoduchý. Žiadni distribútori, žiadni výhradní dovozcovia, žiadni predajcovia ani predajne, provízie či zbytočné platenie energií, len predaj priamo z výroby v nemeckom meste Koblenz.

„Sme o 20 až 30 percent lacnejší ako konkurencia. Dokonca niektoré naše bicykle sú vyskladané tak výhodne, že keby ste ich rozpredali na časti, pravdepodobne by ste ešte zarobili,“ povedal pre Business Insider Frank Aldorf, šéf marketingu Canyon.

Podobnú stratégiu ako Canyon si zvolila aj online optika eyerim. Vo výrobnom reťazci nemá žiadnych sprostredkovateľov a ceny okuliarov dokáže mať výrazne nižšie. Keď sa to spojí s novými technológiami, ktoré pri predaji používa, jej rast sa takmer nedá zastaviť.

eyerim vyrába aj okuliare s ochranou proti modrému svetlu. (zdroj: eyerim)

Zdemokratizovali trh

Online optika eyerim začínala v roku 2015, keď bol digitálny trh s okuliarmi ešte skutočne malý. Cez internet sa predávali necelé tri percentá okuliarov a nebolo jasné, kedy bude o ne taký záujem ako o knihy, oblečenie či elektroniku.

Eyerim získal prvú investíciu vo výške 200-tisíc eur ešte skôr, ako stihol naprogramovať e-shop a teraz dosahuje medziročný rast v stovkách percent. Za päť rokov dokázal, že sa pri hľadaní investorov nemýlil, keď predpovedal, že sa cez internet nebudú predávať len bicykle či autá, ale aj dioptrické okuliare.

“ Nášmu segmentu chýba transparentnosť. Preto sme vytvorili vlastnú kolekciu eyerim collection a okuliarom dali cenu od 49 eur za rámy aj so sklami. Bez ohľadu na to, ako veľmi máte pokazené oči. „ Martin Zahuranec, CEO eyerim

„Ľudia budú s nákupmi okuliarov prechádzať na internet a bude ich treba vzdelávať. Technicky je to možné už dnes, no najväčším problémom sú bariéry, ktoré ľudia nosia v hlavách. Darí sa nám ich búrať prvotriednym servisom, osobným prístupom a predovšetkým vďaka novým technológiám,“ prezrádza spoluzakladateľ online optiky eyerim Martin Zahuranec.

Eyerim preto v roku 2017 predstavil digitálny nástroj Magic Mirror (virtuálne zrkadlo, pozn. red.), pomocou ktorého si zákazník môže skúšať tisícky okuliarov cez smartfón alebo počítač. Funguje podobne ako filtre na Instagrame. Stačí povoliť prístup ku kamere a v reálnom čase vám na tvári pribudnú vybrané okuliare. Takto je možné skúšať si ich, fotiť sa v nich a porovnávať, ktorý model je vhodnejší.

„Odkedy sme spustili Magic Mirror, nakupuje u nás viac ľudí a sú si omnoho istejší. Z pohodlia domova si cez internet môžu vyrobiť celý dioptrický produkt,“ prezrádza Zahuranec.

Navštevovať lekára pre každú drobnosť preto už nie je nevyhnutné. Zároveň vďaka investícii vo výške 1,7 milióna eur, ktorú eyerim získalo v čase koronakrízy na konci mája 2020, pripravuje slovenská online optika aj ďalšie funkcie.

Jednou z nich bude možnosť zistiť dioptriu v existujúcich okuliaroch prostredníctvom webkamery. Nebude treba navštíviť lekára a opäť si premeriavať zrak, bude stačiť vybrať si nový rám okuliarov.

„Vďaka intuitívnemu šošovkovému konfigurátoru si na našom webe vyberiete rám a vyklikáte šošovky podľa vášho receptu. Systém vás prevedie celým procesom a laicky vysvetlí všetky možnosti vylepšení,“ opisuje Zahuranec.

Ďalším krokom by mohla byť možnosť zmerať si zrak cez internet, o čo sa snaží izraelská spoločnosť 6over6. Ich funkčný prototyp už schvaľujú úrady verejného zdravotníctva a v roku 2021 by ho chceli predstaviť aj verejnosti. Potom bude len otázkou času, kedy sa táto možnosť dostane aj na Slovensko.

Funkcia Magic Mirror v e-shope eyerim.sk. (zdroj: eyerim)

Aká je výrobná cena okuliarov?

Online optika eyerim vyrástla na značkách ako Ray-Ban, Oakley, Michael Kors či Carrera a prevažne vďaka slnečným okuliarom. V roku 2019 sa však rozhodla pokračovať ďalej. Najskôr urobila revolúciu v predaji slnečných okuliarov, teraz sa o to pokúša v oblasti dioptrických služieb.

„Nášmu segmentu chýba transparentnosť. Zákazníci vopred netušia, koľko ich budú stáť nové okuliare a počítajú so stovkami eur. Preto sme vytvorili vlastnú kolekciu eyerim collection a okuliarom dali cenu od 49 eur za rámy aj so sklami, a to bez ohľadu na to, ako veľmi máte pokazené oči,“ vysvetľuje spoluzakladateľ eyerim Martin Zahuranec.

„Ak sa vám okuliare z eyerim collection nebudú páčiť, bez udania dôvodu a bezplatne ich môžete vrátiť do 30 dní. Zákon síce nepokrýva nárok na vrátenie peňazí na mieru vyrobeného produktu, akým sú šošovky, ale my sme sa rozhodli ísť ďaleko nad zákon a túto možnosť ponúkať. Na niektorých zákazníkoch síce prerobíme, celkovo však vieme byť stále v pluse,“ priznáva Zahuranec.

Okrem chýbajúcich medzičlánkov vo výrobnom reťazci nahráva cenotvorbe eyerim aj fakt, že obmedzili počet zamestnancov na nevyhnutné minimum. Čo môžu robiť externe, na to nemajú vytvorené pracovné miesto.

„Na začiatku sme interne pracovali len štyria zakladatelia, na všetko ostatné sme využívali externé agentúry. Je to tak dodnes. Externí sú vývojári, prekladatelia aj marketingová agentúra, ktorým platíme len za množstvo odpracovaného času. Napríklad nemáme ani vlastný sklad a produkty expeduje externý logistický partner, ktorý ich spája s tisíckami objednávok od iných e-shopov. Šetríme tým na doprave a máme stabilnú dodaciu dobu bez výkyvov aj počas sviatkov,“ opisuje Zahuranec.

Čo je to modré svetlo? Modré svetlo žiari z monitorov, obrazoviek a LED žiaroviek. Denne pred nimi trávime v priemere 11 hodín, čo ovplyvňuje aj naše zdravie.

Veľké množstvá neprirodzeného modrého svetla poškodzujú zrak, unavujú oči, spôsobujú bolesti hlavy a zhoršujú kvalitu spánku.

Vplyv modrého svetla znižujú tmavé a nočné módy, obmedzenie technológií pred spánkom a okuliare s ochranou proti modrému svetlu.

Najväčší počet vlastných ľudí majú na zákazníckej podpore, ktorá sa postupne stala dôležitou súčasťou eyerimu. Navyše jej význam v najbližších rokoch pravdepodobne ešte stúpne, pretože podľa štúdie publikovanej v prestížnom vedeckom časopise Nature bude mať do roku 2050 problémy so zrakom polovica populácie. Poradiť s kúpou svojich prvých dioptrických okuliarov tak bude potrebovať stále viac ľudí.

Eyerim má preto vo svojom tíme aj profesionálneho optika a zákaznícka podpora pravidelne absolvuje školenia v oblasti očnej optiky. Zákazníkom chcú nielen predávať, ale aj radiť a pomáhať. S narastajúcim množstvom predaných dioptrických okuliarov to bude dvojnásobne dôležité.

„Koronakríza pre nás síce znamenala obrovský škrt cez rozpočet, no výrazne sme sa zomkli a presedlali do sveta dioptrií. Inovovať je v našom DNA, a tak si už u nás môžete vyklikať šošovky na mieru do rámov od viac ako 100 svetoznámych značiek. Vylepšiť si ich môžete o ochranu proti modrému svetlu a dokonca ich premeniť aj na slnečné alebo fotochromické v ľubovoľných farbách. Chceme zmodernizovať naše odvetvie zaseknuté v 90-tych rokoch, a tak sme sa z módneho e-shopu definitívne stali technologickou firmou,“ uzatvára Zahuranec.

Svet prichádza o zrak V polovici minulého storočia vnímal svet rozmazane zhruba každý ôsmy Číňan, pričom v súčasnosti nosí okuliare až 80 percent čínskych študentov. Ich počet sa naďalej zvyšuje a podľa štúdie publikovanej v prestížnom vedeckom časopise Nature bude mať do roku 2050 problémy so zrakom až polovica populácie. Dnes preto nie je výnimkou, že v najväčšej čínskej očnej nemocnici v meste Guangzhou je taký nával detí, že sa tam nevojdú všetky a lekári musia ordinovať aj v miestnom nákupnom centre. Nie je to však len prípad Číny, zhoršovaním zraku trpí celý svet. V roku 2000 potrebovala dioptrické okuliare zhruba pätina populácie a v Spojených štátoch amerických sa podiel krátkozrakých ľudí od sedemdesiatych rokov zvýšil o jednu štvrtinu. Mohlo by sa zdať, že zhoršovanie zraku súvisí s príchodom technológií alebo so zvyšujúcou sa intenzitou vzdelávania, nie je tomu však celkom tak. Podľa štúdie publikovanej v časopise Nature je dôvod prekvapivo iný. Pätnásťroční študenti v Šanghaji trávia domácimi úlohami priemerne 14 hodín týždenne, rovnako starí Briti päť hodín a Američania štyri. Keď sa vedci snažili zistiť, či medzi nimi existuje nejaký rozdiel a či súvisí zhoršený zrak s počtom hodín strávených čítaním, neprišli na nič konkrétne. Naopak, keď sa americkí a austrálski oftalmológovia zamerali na životný štýl detí po celom svete, objavili prekvapivé súvislosti. Krátkozrakosť spôsobuje nedostatočný pobyt v exteriéri. „Pokiaľ deti trávia dostatok času vonku, nezáleží na tom, ako intenzívne študujú. Nezačnú mať problémy so zrakom,“ povedal pre CNN austrálsky očný výskumník Ian Morgan. Platí to aj naopak. Keď deti trávia príliš veľa času v telocvični alebo zatvorené v umeleckých školách, očné budú musieť navštíviť omnoho pravdepodobnejšie, aj keby sa do telefónu alebo kníh pozerali len minimálne. Dôvod nie je celkom jasný a zrejme ani jediný. Pravdepodobná sa zdá byť hypotéza, že vo vonkajšom prostredí ľudské oko výraznejšie preostruje, a tým sa aj cvičí. Oko je však primárne vyvinuté na pohľad do diaľky, a tak ho podmienky v interiéri, kde zaostruje len na pár metrov, nútia byť v neustálom kŕči. Okrem toho denné svetlo reguluje tvorbu dopamínu, ktorý zas ovplyvňuje rast očnej buľvy. V Číne sa vďaka týmto zisteniam rozhodli postaviť experimentálnu presklenú školu a na Taiwane zas zaradili do vyučovania osemdesiatminútový pobyt vonku. Keď po niekoľkých rokoch zmerali zrak viac ako tristo žiakom, krátkozrakosť sa rozvinula u výrazne nižšieho počtu z nich než v bežnej susednej škole. Záujem o dioptrické okuliare preto nestúpa kvôli tomu, že by ľudia trávili viac času so smartfónmi, ale preto, že stále menej chodia von. Podľa odborníkov stačia tri hodiny denne, inak si oko pračloveka nestihne oddýchnuť.

