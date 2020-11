Koronakríza spôsobí Slovensku rekordný dlh, chýbajú mu úspory z úspešných rokov

Vlády v dobrých časoch nedodržiavali vlastné rozpočtové ciele.

23. nov 2020 o 11:27 TASR

BRATISLAVA. Slovensko vyjde z koronakrízy s rekordným dlhom. V dobrých časoch totiž vlády nedodržiavali rozpočtové ciele.

Uviedla to na sociálnej sieti Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá upozornila na to, že vlády počas dobrých časov na Slovensku nepripravili dlh na krízu.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zdôraznila, že pandémia so sebou priniesla recesiu a rast dlhu.

"Každá ekonomická kríza vystavuje účet za to, ako sa verejné financie spravovali v dobrých časoch," podotkla.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sedem rokov dobrých časov, ale s deficitom

Poukázala na to, že obdobie od roku 2013 do roku 2020 bolo obdobím lepších časov.

"Solídny rast ekonomiky vyústil až do rekordne nízkej nezamestnanosti v posledných rokoch. Napriek tomu vlády neplnili vlastné rozpočtové ciele, a tak päť zo siedmich rokov skončilo s vyšším deficitom, ako sa plánovalo v rozpočte. Hoci príjmy bývali vyššie, ako sa očakávalo," skonštatovala rada.

Ak by vlády v dobrých časoch dodržiavali vlastné rozpočtové ciele a nadpríjmy by využili na konsolidáciu verejných financií, do súčasnej koronakrízy podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť mohli ísť verejné financie s dlhom nižším takmer o 10 percentuálnych bodov.

Tvorí sa rekordný dlh

Upozornila, že keďže sa tak nestalo, Slovensko vyjde na rozdiel od Českej republiky z koronakrízy s rekordným dlhom.

"To je zlá správa nielen pre prípad ďalšej krízy, ale predovšetkým z hľadiska prichádzajúcej záťaže z dôvodu starnutia obyvateľstva, ktoré so sebou prinesie výrazný tlak na rast výdavkov. Pre zachovanie udržateľnosti verejných financií musíme do tohto obdobia vkročiť s nízkym dlhom," dodala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.