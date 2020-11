Experti na obstarávanie vidia vo vládnej novele rozpor s právom EÚ

Elimináciou pravidiel verejného obstarávania sa naruší záväzok SR chrániť hospodársku súťaž.

23. nov 2020 o 11:08 SITA

BRATISLAVA. Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého odporuje záväzku Slovenska chrániť a podporovať hospodársku súťaž vyjadrenému v Ústave SR.

Navyše vo viacerých častiach je v rozpore s právom Európskej únie (EÚ).

Ľahší prístup, ale v rozpore s právom EÚ

Je o tom presvedčené občianske združenie Únia profesionálov verejného obstarávania, podľa ktorého verejné nákupy predstavujú pre hospodársku súťaž významný element.

Elimináciou pravidiel verejného obstarávania pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou príde podľa Únie profesionálov verejného obstarávania k narušeniu záväzku chrániť a podporovať hospodársku súťaž.



Zrušenia legislatívnych pravidiel pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahujú smernice EÚ vo verejnom obstarávaní, vychádza podľa Únie profesionálov verejného obstarávania z nesprávnej premisy o tom, že pravidlá pre zadávanie takýchto zákaziek, aj keď sú mimo rámca smerníc EÚ vo verejnom obstarávaní, sú aj mimo rámca práva EÚ.

Podľa združenia opak je pravdou. Hoci deklarovaným cieľom zmeny je urýchlenie čerpania eurofondov, odbremenenie verejných obstarávateľov od administratívnej záťaže a celkové zrýchlenie procesu verejného obstarávania, Únia profesionálov verejného obstarávania je presvedčená, že je v rozpore s právom EÚ.

Novela na úkor právomocí ÚVO

Únia profesionálov verejného obstarávania kritizuje aj oklieštenie právomocí Úradu pre verejné obstarávanie SR (ÚVO) v prospech správnych súdov, ktoré by mali posudzovať osobitné správne žaloby nahrádzajúce námietky.

Tu však dáva združenie do pozornosti existenciu jednoznačného a dlhodobo tvoreného know how a personálneho aparátu Úradu pre verejné obstarávanie.

Presun kompetencie preskúmavať všetky námietky môže viesť podľa Únie profesionálov verejného obstarávania k fatálnemu preťaženiu správnych súdov a porušeniu povinností SR vyplývajúcich zo záväzkov vyplývajúcich z práva EÚ, konkrétne tzv. revíznej smernice.

"Revízna smernica vyžaduje, aby revízne postupy vo verejnom obstarávaní umožnili účinne a čo možno najskôr preskúmať rozhodnutia prijaté obstarávateľmi v postupoch verejného obstarávania. Samotná lehota na rozhodnutie správneho súdu o podanej správnej žalobe by síce napĺňala tento predpoklad, no reálny stav kapacity správnych súdov v kombinácii s absenciou už existujúceho know how Úradu pre verejné obstarávanie tento cieľ neumožní v praxi bez porušenia práva EÚ v jednotlivých prípadoch dosiahnuť," upozorňuje vo svojom stanovisku Únia profesionálov verejného obstarávania.



Občianske združenie Únia profesionálov verejného obstarávania vzniklo v roku 2020. Je nezávislým občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa vo svojej činnosti zameriava na podporu konzultantov a konzultačných spoločností pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania.

V súčasnosti združuje viac ako 30 členov, ktorí ročne realizujú rádovo stovky verejných obstarávaní.

Únia profesionálov verejného obstarávania je združením profesionálov, ktorí sa zaoberajú verejným obstarávaním ako súkromné poradenské spoločnosti, reprezentované konkrétnymi odborníkmi v oblasti verejného obstarávania, alebo fyzické osoby – podnikatelia.