Únia stav pobrexitových obchodných rokovaní hodnotí optimisticky

Šéfka eurokomisie pripomenula, že dohoda je ešte vzdialená.

20. nov 2020 o 15:31 SITA

BRUSEL. Európska únia (EÚ) v piatok zverejnila svoje zrejme najpozitívnejšie hodnotenie stavu pobrexitových obchodných rokovaní s Veľkou Britániou, ktoré sa čoraz viac blížia poslednému možnému termínu na to, aby dosiahnutá dohoda stihla na začiatku budúceho roka vstúpiť do platnosti.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová skonštatovala, že "v posledných dňoch zaznamenali lepší progres a viac posunu v dôležitých oblastiach".

"Je to dobré," povedala novinárom v ostrom kontraste s doterajšími vyjadreniami k rokovaniam, ktoré celé mesiace viazli.

Jej vyjadrenia pritom prišli len deň po tom, ako museli rokovania pozastaviť pre výskyt koronavírusu.

Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier sa s britským náprotivkom Davidom Frostom dohodol, že na krátky čas prerušia rokovania na ich úrovni.

Meno pozitívne testovaného člena tímu EÚ neprezradil, dodal však, že rozhovory na nižších úrovniach budú ďalej pokračovať.

Ak nedôjde k včasnej dohode, podniky na oboch stranách Lamanšského prielivu budú od 1. januára čeliť clám a ďalším prekážkam v oblasti obchodu.

Poškodilo by to ekonomiky na oboch stranách, ale negatívnejší dopad by to malo na Spojené kráľovstvo, ktorého hospodárstvo v ostatných mesiacoch trpí pre pandémiu koronavírusu.

Francúzsko a Belgicko, dvaja blízki susedia Británie, vo štvrtok počas samitu EÚ požiadali o urýchlenie príprav na možnosť, že 1. januára žiadna dohoda nebude a náhla zmena po ukončení prechodného obdobia by mohla narušiť obchod a spôsobiť chaos na hraniciach.

Napriek pozitívnemu hodnoteniu sa však von der Leyenová pokúsila tlmiť prehnaný optimizmus, ktorý mohla vyvolať.

"Do cieľovej čiary nám ešte zostáva dosť veľa metrov," upozornila a doplnila, že časový tlak je bezpochyby veľký.