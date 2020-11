NKÚ: Sociálna poisťovňa nekoná voči štátnym nemocniciam neplatiacim odvody

Kontrolóri našli nedostatky aj pri súkromných DSS-kách.

20. nov 2020 o 11:45 SITA

BRATISLAVA. Sociálna poisťovňa dlhodobo nekoná voči štátnym nemocniciam, ktoré neodvádzajú povinné poistné za svojich zamestnancov.

Po kontrole v poisťovni na to v tlačovej správe upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.

Oddlženie nemocníc nemalo efekt

Kontrolóri tiež našli nedostatky vo vzťahu poisťovne k súkromným dôchodkovým správcovským spoločnostiam (DSS).

Bezmála polovica nákladov spojených s výberom poistného, smerujúceho vo forme príspevkov do druhého piliera, ide podľa NKÚ na vrub rozpočtu poisťovne, nie na účet súkromných spoločností.

V roku 2017 tvorili nevymáhané pohľadávky voči ústavným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti rezortu zdravotníctva bezmála tretinu zo všetkých pohľadávok poisťovne.

Dlhy zdravotníckych zariadení voči poisťovni napriek niekoľkonásobnému oddlženiu zo strany štátu narastajú.

NKÚ na základe kontrolných zistení dospel k záveru, že koncepčné kroky smerujúce k oddlženiu nemocníc nenaplnili svoj cieľ a neprispeli k finančnej stabilite systému.

"Sociálna poisťovňa v tejto oblasti nerešpektovala základný ústavný princíp rovnakého prístupu ku všetkým zainteresovaným stranám a to tým, že nekonala voči štátnym nemocniciam, ktoré neodvádzali povinné poistné za svojich zamestnancov, tak ako voči ostatným dlžníkom," tvrdí kontrolný úrad.

Problém pri DSS-kách

Sociálna poisťovňa vyberá spolu s ostatným poistným aj príspevky do druhého piliera a postupuje príslušnú časť odvodu poistenca ako sporiteľa do DSS.

Deje sa tak aj vtedy, keď zamestnávateľ poistné nezaplatí.

"V roku 2018 poisťovňa postúpila do správcovských spoločností 628 mil. eur, pričom bezmála 13,5 mil. eur vyplatila z garančného fondu poisťovne, a to za poistencov, za ktorých neboli povinné odvody zaplatené," upozorňuje NKÚ.

Vláde odporúča zmeniť legislatívu tak, aby sa zreálnila zákonom stanovená výška odplaty za službu výberu príspevkov do druhého piliera.

"Prepočítané výdavky Sociálnej poisťovne na výber sociálnych odvodov predstavujú 0,5 % z vybraných príspevkov a dnešná zákonom určená odplata je 0,25 % z týchto príspevkov. To spôsobuje pre Sociálnu poisťovňu dodatočné náklady a prospech/zľavu pre súkromné DSS," tvrdí NKÚ.

Odplatu za výber príspevkov do druhého piliera však Sociálnej poisťovni neodvádzajú dôchodkové spoločnosti, ale samotní sporitelia. Poplatok pre sporiteľa je vo výške 0,25 % zo sumy príspevku smerujúceho na účet sporiteľa v druhom pilieri.

Ak by sa teda tento poplatok zvýšil na 0,5 % zo sumy príspevku, sporiteľovi by jeho účet v druhom pilieri chodila nižšia suma mesačného príspevku. Vyšší poplatok by tak zaplatil samotný účastník druhého piliera, nie jeho správca penzijných úspor.