Situáciu odložených splátok úverov podľa lex korona ministerstvo analyzuje

20. nov 2020 o 12:14 SITA

BRATISLAVA. Prvé odklady splátok úverov podľa zákona lex korona pomaly končia. Začiatkom roka môžu mať problémy tisícky Slovákov, ktorí aj pre ďalšiu vlnu pandémie nedokážu pokračovať v splácaní svojich záväzkov.

Rezort financií je nateraz opatrný pri vyjadreniach k možnému predĺženiu nástroja, resp. úprave súčasných podmienok.

Ako pre agentúru SITA uviedlo tlačové oddelenie rezortu, ministerstvo financií v súčasnosti analyzuje situáciu.

"Jednak z hľadiska reálnej potreby zo strany verejnosti, ale aj z hľadiska ekonomicko-právnych otázok, pretože odklady splátok závažne zasahujú do podnikania bánk a ministerstvu financií záleží, aby bankový sektor bol zdravý," uviedlo ministerstvo.

Minister financií Eduard Heger ešte pred pár dňami povedal, že rezort komunikuje s bankami o odklade splácania úverov.

Odklad splátok podľa lex korona oficiálne nemá mať negatívny vplyv na úverový register klienta.

"No záznam o odklade tam bude a banky vás teda môžu posudzovať prísnejšie, či už pôjde o vyjednávanie lepších podmienok alebo aj refinancovanie," varuje riaditeľka pre úvery vo FinGO.sk Eva Šablová. Ak bude mať niekto problém so splácaním aj po skončení odkladu, odborníčka odporúča komunikovať s finančnou inštitúciou. "Ak ste vo vyhrotenej finančnej situácii, keď by ste nemohli splácať ani zníženú splátku, skúste si s bankou dohodnúť individuálne riešenie," radí Šablová.

Treba myslieť na to, že riešenia už ostanú zaznamenané aj v úverovom registri.

V budúcnosti môže mať klient problém so získaním nového alebo refinancovaním pôvodného úveru.

"Ak by vám napadlo riešiť finančné problémy ďalšou pôžičkou, na toto riešenie rovno zabudnite, je to začiatok konca. Ak si na zaplatenie splátok zoberiete ďalší úver, je takmer isté, že nebude splácať ani ten nový a dostanete sa tak do špirály nikdy nekončiacich dlhov," uzavrela Šablová.

Príjem väčšiny klientov, ktorí odklad splátok využili, bol podľa údajov spoločnosti Home Credit priamo zasiahnutý koronakrízou.

Išlo pritom väčšinou o zamestnancov v oblasti služieb, predovšetkým v gastronómii. "Časť ľudí sa však k tomu postavilo oportunisticky a splátky si odkladali aj v prípade, keď ich príjem neklesol," hovorí riaditeľ divízie risk spoločnosti Home Credit Martin Popík.

Treba si uvedomiť, že povinnosť zaplatiť splátky úveru po odklade splátok sa len presunula na neskôr. Úvery boli ďalej úročené, pričom úrok za dobu odkladu zaplatí klient až na konci splátkového kalendára. Výška splátky zostane nedotknutá, takže sa predĺži splatnosť úveru a navýši sa celková suma, ktorú klient zaplatí.