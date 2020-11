Pracovných ponúk je viac než v prvej vlne pandémie, upozorňuje Profesia

Najviac októbrových pracovných ponúk bolo vo výrobe, obchode, doprave či v IT.

20. nov 2020 o 10:29 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Aktuálne čísla ľudí nakazených koronavírusom sú síce vyššie než počas prvej vlny pandémie, na počte pracovných ponúk sa to však prejavuje menej.

V októbri tohto roka totiž zamestnávatelia uverejnili na portáli Profesia.sk dvakrát viac ponúk ako v apríli.

Portál evidoval v októbri viac ako 17-tisíc pracovných ponúk. Súčasná situácia pritom nepraje najmä cestovnému ruchu, gastru a hotelierstvu. Spoločnosť Profesia o tom informovala v tlačovej správe.

V 46. kalendárnom týždni evidovala Profesia vyše 3 800 pracovných ponúk. Množstvo pracovných príležitostí sa za posledné obdobie výrazne nemení. Od vypuknutia pandémie pridali zamestnávatelia najviac ponúk v 37. kalendárnom týždni. Od 7. do 13. septembra išlo o 4 687 inzerátov. Po ďalších prísnejších opatreniach neskôr počet ponúk opäť mierne klesol.

Zamestnávatelia uverejňovali v októbri najviac pracovných ponúk vo výrobe, obchode, doprave či v IT. Najviac príležitostí nájsť si prácu majú uchádzači s maturitou v obchode, IT, či administratíve. Zamestnávatelia potrebujú nových ľudí so stredoškolským vzdelaním aktuálne najčastejšie na pozície administratívnych pracovníkov, obchodných zástupcov, predavačov, odborných predajcov či programátorov. Ľudia s univerzitným vzdelaním majú najviac príležitostí uplatniť sa v oblasti informačných technológií, školstva, manažmentu či financií.

"Problémom najčastejších ponúk, ktoré vyžadujú vysokú školu, je však často nižší záujem uchádzačov, nie každý totiž spĺňa požiadavky," upozorňuje Profesia. Medzi záujmami firiem a záujmami ľudí sú preto veľké rozdiely. Spomedzi ponúk, čo požadujú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, reagujú ľudia najčastejšie na pozície prevádzkových manažérov, PR manažérov alebo personalistov.

Medzi odvetviami, pri ktorých eviduje portál Profesia.sk aktuálne najväčší medziročný rozdiel, je cestovný ruch, gastro a hotelierstvo. Uchádzači mali v októbri tohto roka k dispozícii iba 283 príležitostí na novú prácu v tomto sektore. Vlani išlo v rovnakom období o 1 158 inzerátov. Medzi odvetviami s najvyšším medziročným prepadom sú tiež administratíva a zákaznícka podpora.