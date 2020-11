EÚ investuje do modrej energie, vzniknú morské veterné a solárne parky

Cieľom je doplniť výkon veternej energie do roku 2050 o ďalších 40 GW energie.

19. nov 2020 o 16:23 TASR

BRUSEL. Európska komisia vo štvrtok predložila stratégiu EÚ pre modrú energiu.

Jej cieľom je pomôcť splniť cieľ dosiahnutia klimatickej neutrality EÚ do roku 2050 a jadrom nového návrhu je, aby sa v Európe zvýšil výkon veternej energie z turbín na mori zo súčasných 12 GW na aspoň 60 GW do roku 2030 a na 300 GW do roku 2050.

Plávajúce veterné a solárne parky

Cieľom Európskej komisie je doplniť výkon veternej energie do roku 2050 o ďalších 40 GW energie z oceánov a získať ďalšie nové technológie, ako sú napríklad plávajúce veterné a solárne parky.

Podľa Európskej komisie tento ambiciózny rast vychádza z obrovského potenciálu všetkých európskych morských oblastí a z celosvetového vedúceho postavenia spoločností EÚ v tomto odvetví.

Ochrana biodiverzity a rybárstva

Rozvoj veterných parkov na mori poskytne nové príležitosti pre priemysel, vytvorí zelené pracovné miesta na celom kontinente a posilní globálne vedúce postavenie EÚ v oblasti technológií modrej energie.

Pridanou hodnotou bude vyššia ochrana životného prostredia, biodiverzity a rybárstva.

Výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol, že nová stratégia poukazuje na naliehavosť a príležitosť zvýšiť investície do modrej energie.

Kvalitné pracovné miesta, udržateľný rast

Spresnil, že EÚ má vďaka svojim rozsiahlym morským oblastiam a vedúcemu priemyselnému postaveniu všetko, čo potrebuje, aby mohla reagovať na túto výzvu.

"Modrá energia je už teraz skutočným európskym príbehom úspechu. Naším cieľom je premeniť ju na ešte väčšiu príležitosť pre čistú energiu, kvalitné pracovné miesta, udržateľný rast a medzinárodnú konkurencieschopnosť," odkázal.

Sila prílivu

Podľa eurokomisárky pre energetiku Kadri Simsonovej EÚ musí zintenzívniť svoje úsilie tým, že využije celý potenciál veternej energie na mori a pokročí vo vývoji ďalších technológií, ako sú energia z vĺn, prílivová energia či plávajúce solárne parky.

Nová stratégia stanovila jasné smerovanie a vytvára stabilný právny rámec, čo má zásadný význam pre subjekty verejného sektora, investorov a vývojárov v tomto odvetví.

Dokument je zároveň náčrtom, ako môže EÚ rozvíjať modrú energiu v kombinácii s inými ľudskými činnosťami, ako sú rybolov, akvakultúra alebo lodná doprava, a to v súlade s ochranou prírody.

Cezhraničná spolupráca

S cieľom zvýšiť výkon modrej energie bude Európska komisia podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti dlhodobého plánovania a zavádzania.

To si vyžiada začlenenie cieľov v oblasti rozvoja modrej energie do národných námorných plánov, ktoré majú pobrežné štáty EÚ predložiť eurokomisii do marca 2021.

Komisia takisto navrhne rámec dlhodobého plánovania sústav na mori, do ktorého budú zapojené regulačné orgány a členské štáty v každej morskej oblasti.

Exekutíva EÚ odhaduje, že na splnenie jej navrhovaných cieľov budú do roku 2050 potrebné investície vo výške takmer 800 miliárd eur.

Modrá energia predstavuje rýchlo rastúci globálny trh, najmä v Ázii a Spojených štátoch, a poskytuje príležitosti pre priemysel EÚ na celom svete.