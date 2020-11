Tomáš podozrieva vládu zo zrušenia obedov zadarmo

Veľká časť ľudí by ocenila viac finančný príspevok než uvarený obed, reagoval Krajniak.

19. nov 2020 o 14:05 (aktualizované 19. nov 2020 o 15:59) TASR

BRATISLAVA. Vládny kabinet Igora Matoviča (OĽANO) chce zrušiť obedy zadarmo potichu a potajme, kritizuje mimoparlamentá strana Hlas-SD.

Ako uviedol jej člen Erik Tomáš, ktorý je zároveň súčasťou sociálneho parlamentného výboru, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) predložil na výbore pozmeňujúci návrh k už pripravovanej novele zákona, z ktorého zrušenie obedov zadarmo vyplýva.

Tomáš: S obedmi sa zvýšila aj školská dochádzka

Kritizuje, že nielenže nemal odvahu predložiť novú legislatívu, ale pozmeňujúci návrh predložil iba na výbore a nie v pléne Národnej rady (NR) SR.

"Antisociálny vládny buldozér búra sociálne benefity naďalej a tentoraz sa nezastavil ani pred deťmi," vyjadril sa Tomáš.

Vláda chce túto operáciu podľa neho utajiť preto, lebo je to nepopulárne.

"Viete dobre, že v minulosti nám dalo veľa práce a námahy zaviesť toto opatrenie do praxe," pokračoval Tomáš s tým, že samosprávy sa na to museli pripraviť, investovať do vybavenia kuchýň, prijať nové pracovné sily.

Podľa Tomáša prinieslo toto opatrenie nielen odľahčenie peňaženiek rodičov, ale niekoľkí analytici potvrdili, že to prilákalo k obedom o 25 percent detí viac ako predtým.

Nejde pritom iba o lepšie stravovanie detí, ale aj o to, že sa zlepšila dochádzka v školách.

"O 25 percent sa znížil počet vymeškaných hodín," vyčíslil Tomáš s tým, že je to preto, lebo na obed zadarmo má nárok iba dieťa, ktoré sa zúčastní na vyučovacom procese.

"Výrazne sa zvýšila zaškolenosť päťročných detí v materských školách z marginalizovaných skupín (o 19 percent)," dodal Tomáš.

"Vláda sa tvári, že to bude kompenzovať daňovým bonusom, stále však nepoznáme jeho presnú podobu," kritizuje Tomáš.

Ferenčák: Samosprávy zrušenie obedov nežiadali

Ak by však bol zachovaný v tej podobe, ako bol oznámený, tak sa vytvorí skupina detí (približne 47 000), ktoré nebudú mať nárok ani na daňový bonus, ani na obedy zadarmo. "To sú Sulíkove deti, ktoré nebudú mať nič," poznamenal Tomáš.

Ako zhodnotil primátor Kežmarku Ján Ferenčák (Hlas-SD), zrušenie obedov je čisto politické rozhodnutie vládnej koalície, samosprávy o to totiž nežiadali.

Zdôraznil, že po zrušení tohto opatrenia bude hroziť zvýšenie nezamestnanosti v už aj tak ťažko skúšaných regiónoch.

V priemernej školskej jedálni pracuje podľa jeho slov momentálne osem až desať ľudí, ak však poklesne počet obedov, bude sa prepúšťať.

Krajniak: Väčšina chce finančný príspevok

"Podobne ako pri gastrolístkoch, veľká časť ľudí by ocenila viac finančný príspevok než priamo to, že ten obed niekto uvarí," myslí si Krajniak.

Poukázal aj na to, že mnoho detí má rôzne zdravotné komplikácie, na základe ktorých nemôže chodiť do bežnej jedálne, a preto je pre rodiča výhodnejšie, keď dostane finančný príspevok vo forme daňového bonusu.

"Ak je preňho vyhovujúce stravovanie v školskej jedálni, tak si obed normálne kúpi tak ako doteraz a dostane na to peniaze," zareagoval minister na kritiku strany Hlas-SD.

Myslí si tiež, že 99 percent ľudí na Slovensku by nikdy svoje dieťa na jedle neukrátilo.

"Áno, máme zlé skúsenosti s niektorým typom rodičov, ktorí nemajú až také sociálne návyky. Ale tí práve spadajú do oblasti hmotnej núdze, čiže pre ich deti sa nič nemení," spresnil Krajniak.

Cmorej: Tomáš zavádza

Poslanec NR SR za SaS a člen sociálneho výboru Peter Cmorej odkázal Tomášovi, že vláda lacného populizmu a volebnej korupcie sa už skončila. Podľa neho Tomáš buď ukazuje politický diletantizmus, alebo zavádza úmyselne.

"Vláda ešte v polovici júla predstavila súbor sociálnych opatrení, medzi ktorými bolo aj zrušenie obedov zadarmo a ich nahradenie daňovým bonusom," vysvetľuje Cmorej.

Dodáva, že navyše pre deti zo sociálne slabších rodín alebo pre deti nezamestnaných rodičov budú obedy stáť symbolický jeden cent, takže Tomáš pri tvrdení, že 47 000 detí ostane bez obedov, zavádza.

"Cieľom vlády je napraviť toto nespravodlivé opatrenie, keď mali nárok na obedy zadarmo deti z bohatých, ako aj chudobných rodín," dodal Cmorej.