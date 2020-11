Minimálne odvody pre SZČO od januára stúpnu o 13 eur

Má ísť o zvýšenie minimálneho poistného zo 167,89 na 180,99 eura mesačne.

19. nov 2020 o 11:39 SITA

BRATISLAVA. Minimálne sociálne odvody pre vyše 140-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) od začiatku budúceho roka stúpnu o 13,10 eura na 180,99 eura mesačne.

Ak živnostník v súčasnosti platí minimálne poistné 167,89 eura, za obdobie od januára budúceho roka najneskôr do 8. februára už zaplatí 180,99 eura. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prvé zvýšené poistné za január

Zvýšenie sociálnych odvodov sa však týka nielen tých SZČO, ktoré do poisťovne uhrádzajú minimálne sociálne odvody, ale aj tých, ktorých mesačné odvody sú nižšie ako 180,99 eura.

Ak teda živnostník aktuálne platí poistné do Sociálnej poisťovne napríklad 175 eur mesačne, za obdobie od 1. januára budúceho roka bude platiť poistné podľa nového minimálneho základu, a to vo výške 180,99 eura.

Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január budúceho roka, a to najneskôr do 8. februára budúceho roka a naposledy za december budúceho roka najneskôr do 10. januára 2022.

"Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO počas januára 2021 zo Sociálnej poisťovne aj písomne," uviedla poisťovňa.

Stúpne aj maximálny vymeriavací základ

Od 1. januára budúceho roka stúpne aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie, a to zo 7 091 eur na 7 644 eur.

Súvisiaci článok Rezort práce pripravuje poistný fond pre kurzarbeit Čítajte

Maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov totiž od 1. januára 2017 dosahuje sedemnásobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, do konca roka 2016 išlo o päťnásobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Najnižšie možné sociálne odvody sa pre SZČO od začiatku budúceho roka zvýšia vzhľadom na to, že priemerná hrubá mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR v roku 2019 medziročne stúpla o 7,8 percenta na 1 092 eur.

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je totiž naviazaný na vývoj priemerných hrubých zárobkov zamestnancov, a preto sa od začiatku januára budúceho roka upraví smerom nahor takisto o 7,8 percenta, a to z 506,50 eura na 546 eur.