Finančnú správu povedie Čech Jiří Žežulka

Minister financií si vyberal si z troch kandidátov, ktorých odporučila výberová komisia.

19. nov 2020 o 11:26 (aktualizované 19. nov 2020 o 12:29) TASR

BRATISLAVA. Novým prezidentom Finančnej správy (FS) SR sa stane Jiří Žežulka. Rozhodol sa pre neho minister financií Eduard Heger (OĽANO), ktorý to oznámil vo štvrtok na tlačovej konferencii.

Vyberal si z troch kandidátov, ktorých odporučila výberová komisia. Medzi nimi boli aj Renáta Bláhová a Peter Pavlovič.

"Je to, myslím, historický moment aj preto, lebo je to prvýkrát, keď sa stane prezidentom finančnej správy občan iného členského štátu, ale považujem to za výhodu po tom, čím si finančná správa na Slovensku prešla," podotkol Heger.

Žežulka má bohaté skúsenosti v oblasti daní

Žežulka počas vypočutia získal najväčší počet bodov, má bohaté skúsenosti v oblasti správy daní v ČR, pričom prešiel mnohými funkciami v českej finančnej správe.

Heger priblížil, že Žežulka bol zástupca generálneho riaditeľa generálneho finančného riaditeľstva, pôsobil aj ako vedúci oddelenia boja s daňovými únikmi na generálnom finančnom riaditeľstve.

"Ako dobre viete, na Slovensku s týmto máme veľký problém a je to jedna z oblastí, na ktorej chceme veľmi výrazne popracovať," zdôraznil minister.

Musíme maximalizovať výber daní

Žežulka pracoval aj ako analytik odboru závažnej hospodárskej kriminality na vrchnom štátnom zastupiteľstve v Prahe.

"Verím, že je to presne človek, ktorého sme hľadali. Očakávam, že práve tí poctiví pracovníci na Finančnej správe mu budú nápomocní v plnení jeho misie," dodal Heger.

Zdôraznil, že na Slovensku musíme maximalizovať výber daní, obmedziť daňové úniky, znížiť daňovú medzeru aspoň na priemer Európskej únie (EÚ), z aktuálnych 16,6 percenta na približne 10 percent, a pokračovať v programe odmeňovania spoľahlivých daňovníkov.

Makóovi ľudia musia odísť

Žežulka verí, že úlohy, ktoré od finančnej správy očakáva Slovensko, aj splní.

"Funkciu preberám s veľkým rešpektom a veľkou pokorou," poznamenal.

Skonštatoval, že plánuje aj personálne zmeny.

"Časy pána Makóa vo finančnej správe sa skončili, pretože ľudia, ktorí sa na tomto konaní podieľali, musia z finančnej správy odísť. Finančná správa má mnoho kontrolných nástrojov a mnoho možností vrátane internej inšpekcie a vnútornej kontroly, takže verím tomu, že nič také, ako ste zažili v minulosti, sa už nebude opakovať," vyhlásil v súvislosti s medializovanými kauzami.

Heger podotkol, že všetci traja kandidáti boli kvalitní. Bláhová tak bude pokračovať v službách ministerstva financií. Heger ju požiadal, aby vytvorila akčný tím pre propodnikateľskú legislatívu. Cieľom je, aby rezort dokázal tvoriť legislatívu, ktorá rozumie aj podnikateľom.

"Budem veľmi rada pomáhať a budem rada, že podnikatelia ďalej budú môcť mať oporu v tom, že legislatíva sa netvorí len preto, aby sa tvorila," doplnila Bláhová.