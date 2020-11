Väčšinu investorov koronakríza neodradila od pôvodných plánov

Slovenskí investori sú skúsenejší a od poslednej krízy investične dospeli.

19. nov 2020 o 10:58 SITA

BRATISLAVA. Väčšina slovenských milionárov počas krízy spôsobenej koronavírusom nepodľahla pri investovaní panike a dokonca ju využili ako príležitosť.

Vyplynulo to z prieskumu medzi dolárovými milionármi J&T Banka Wealth Report.

Iba desatina investorov "spanikárila"

Podľa neho viac ako polovica slovenských dolárových milionárov aj napriek príchodu pandémie a s tým súvisiacim poklesom cien aktív na trhoch investičnú stratégiu nemenila a pokračovali v pravidelných investíciách.

Iba desatina uviedla, že pre krízu spôsobenú pandémiou odišli zo zainvestovaných pozícií.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dolároví milionári tak reálnymi krokmi potvrdili to, čo deklarovali už v minuloročnom prieskume pred príchodom krízy.

Vtedy väčšina z nich tvrdila, že by počas krízy nepanikárili a aktíva by nepredávali tak, ako to urobili v roku 2008.

Ako povedala riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková, slovenskí investori sú skúsenejší a od poslednej krízy spred dvanástich rokov investične dospeli.

Viac investícií do akcií zahraničných firiem

Slovenskí bohatí očakávajú v súčasnosti najzaujímavejšie zhodnotenie od investícií do akcií zahraničných firiem.

V porovnaní s predošlým rokom im veria dokonca o čosi viac ako investíciám do stavebných pozemkov či rezidenčných nehnuteľností.

Súvisiaci článok Developeri sa búria. Nepáči sa im Vallov prístup Čítajte

"Investori totiž vnímajú, že po marcovom prepade na niekoľkoročné minimá, akcie v posledných mesiacoch zažívali historickú rely, keď ich hodnota v niektorých prípadoch stúpla aj o 70 percent vďaka aktivite centrálnych bánk či rýchlym fiškálnym stimulom," vysvetľuje analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Až takmer štvrtina milionárov verí investíciám do zlata, ktorého cena tento rok prekročila 1 900 dolárov za uncu.

"V turbulentných časoch sa dostáva do popredia úloha zlata ako uchovávateľa hodnoty," tvrdí Pánis.