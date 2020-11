Vyhradené hodiny pre dôchodcov zostávajú minimálne ďalšie dva týždne

Dáta z eKasy ukázali, že obraty obchodov počas vyčlenených seniorských hodín sú síce nižšie.

19. nov 2020 o 10:35 TASR

BRATISLAVA. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol, že na poslednom ústrednom krízovom štábe on sám otvoril otázku, či je ešte potrebné ponechať vyhradené hodiny pre dôchodcov, keď majú umožnený vstup do niektorých typov obchodov iba oni.

Uviedol to po štvrtkovom rokovaní vlády.

Prehodnotenie o dva týždne

Ako dodal, odhaduje, že sa k tejto otázke opäť vrátia zhruba o dva týždne a situáciu nanovo vyhodnotia. Nateraz sa však nič nemení.

"Keďže sú to predstavitelia jednej z najrizikovejších skupín, tak to chceme ešte nejakú dobu nechať vyčlenené pre nich," vysvetlil minister.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nižšie tržby

Ako doplnil, dáta z eKasy ukázali, že obraty obchodov počas vyčlenených seniorských hodín sú síce nižšie ako v časoch, keď vyhradené hodiny zavedené neboli, "ale objem toho, čo ľudia nakupujú, je taký veľký, že je zjavné, že podstatná časť dôchodcov to využíva".

Súvisiaci článok Ministerstvo hospodárstva nakúpi 16 miliónov antigénových testov Čítajte

"Viem, že dôchodcovia by preferovali, aby to bolo trochu skôr. Ale my sme práve chceli zabezpečiť čas od 9. do 11. hodiny preto, lebo vtedy sú ľudia a deti už v škole alebo v práci a tým pádom sú prostriedky mestskej hromadnej dopravy (MHD) voľnejšie, a preto je riziko prenosu ochorenia COVID-19 oveľa menšie," vysvetlil minister.

Vyhradený čas pre seniorov nad 65 rokov od 9. do 11. hodiny počas dní v týždni (mimo víkendov) platí v obchodov s potravinami a drogériou od 15. októbra.