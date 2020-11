Buffettova spoločnosť znížila podiel v Apple a investovala do výrobcov liekov

Známy miliardár osobne riadi najväčšie investície Berkshire Hathaway.

17. nov 2020 o 17:57 TASR

OMAHA. Spoločnosť Berkshire Hathaway amerického miliardára Warrena Buffetta znížila svoj obrovský podiel v Apple, investovala viac peňazí do niekoľkých výrobcov liekov a zmenila aj niekoľko ďalších podielov vo svojom portfóliu akcií.

Berkshire Hathaway to uviedla v pondelok v správe Komisii pre cenné papiere o aktualizácii svojho akciového portfólia. Veľa investorov pozorne sleduje investície spoločnosti pre pozoruhodne úspešnú bilanciu Warrena Buffetta.

Berkshire v pondelok informovala, že počas 3. štvrťroka predala 36,3 milióna akcií Apple. Napriek tomu zostal výrobca iPhonov najväčšou samostatnou investíciou Berkshire v hodnote takmer 114 miliárd USD (93,36 miliardy eur).

Správa odhalila niekoľko nových investícií do farmaceutických spoločností v období júl - september, vrátane Merck, Bristol Myers Squibb, AbbVie a Pfizer. Vklady do firiem Merck, Bristol Myers a AbbVie mali hodnotu zhruba 2 miliardy USD do každej, zatiaľ čo investícia do Pfizeru bola menšia, približne 140 miliónov USD.

Buffettova spoločnosť investovala tiež do kúpy 2,4 milióna akcií spoločnosti T-Mobile.

Predstavitelia Berkshire zvyčajne nekomentujú tieto kvartálne správy pre SEC. A z dokumentu nie je ani jasné, ktoré investície uskutočnil sám Buffett.

Známy miliardár osobne riadi najväčšie investície Berkshire, ako sú Coca-Cola, Apple a Bank of America. V minulosti uviedol, že investície za menej ako 1 miliardu USD uskutočňujú ďalší manažéri Berkshire.

Berkshire v uplynulom štvrťroku zvýšila svoje podiely aj v Bank of America, Kroger a General Motors. Bank of America zostáva druhou najväčšou investíciou Berkshire v hodnote takmer 28 miliárd USD po tejto poslednej investícii.

Berkshire tiež podrobne popísala novú investíciu do Snowflake, ktorú získala v rámci prvotnej verejnej ponuky akcií poskytovateľa cloudových dát. Berkshire vlastnila na konci 3. štvrťroka 6,1 milióna akcií Snowflake.

Na strane predaja Berkshire znížila svoje investície do finančných spoločností Wells Fargo a JP Morgan a predala časť svojich podielov v dialyzačnej spoločnosti DaVita a ťažobnej firme Barrick Gold.

Spoločnosť so sídlom v Omahe v Nebraske okrem týchto investícií vlastní tiež viac ako 90 firiem, vrátane poisťovne Geico, železnice BNSF a niekoľkých významných elektrární. Konglomerátu patrí aj niekoľko výrobcov nábytku, obuvi, šperkov, čokolády, tehál či spodnej bielizne.