Digitalizácia a automatizácia slovenských firiem stagnuje

Priemyselné podniky so slovenským kapitálom v tomto roku nepokračujú v prechode na priemysel 4.0.

17. nov 2020 o 12:54 TASR

BRATISLAVA. Priemyselné podniky so slovenským kapitálom v tomto roku nepokračujú v prechode na priemysel 4.0 a oproti vlaňajšku v digitalizácii a automatizácii stagnujú.

Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Združenia inteligentného priemyslu (Industry4UM) na vzorke 57 podnikov. Združenie prieskum uskutočnilo už po štvrtý raz a pod jeho tohtoročné výsledky sa podľa združenia podpísala aj mimoriadna situácia spojená s pandémiou ochorenia COVID-19.

"Oproti minulému roku prieskum odhalil stagnáciu v digitalizácii priemyselných podnikov a odkryl dramatické zaostávanie aplikácie trendov Industry 4.0 v podnikoch so slovenským kapitálom. Tie majú problém s budovaním aplikačných tímov a prípravou implementačných stratégií," uviedlo združenie Industry4UM.

Až dve tretiny podnikov si zároveň podľa výsledkov prieskumu uvedomuje, že by vplyv koronakrízy zvládli lepšie, ak by boli digitalizované. Až tri štvrtiny podnikov považuje aplikáciu Industry 4.0 za veľmi dôležitú a 62 % podnikov potvrdilo, že by im v aktuálnej situácii pomohla silnejšia digitalizácia a automatizácia.

Počet firiem, ktoré už zavádzajú do praxe Industry 4.0, v porovnaní s minulým rokom stagnuje pod úrovňou 40 %.

"Na pozadí stagnácie prieskum poukázal na alarmujúco nepriaznivý stav v postupe aplikácie Industry 4.0 do firiem so slovenským kapitálom. Z celkového počtu už implementujúcich podnikov tvorí podiel zahraničného kapitálu 28 %, pokým na strane podnikov so slovenským kapitálom aplikuje len alarmujúcich päť percent firiem," upozornilo združenie. Rovnakú disproporciu zaznamenal prieskum aj pri podnikoch, ktoré majú pripravenú implementačnú stratégiu a postupne ju chcú začať aplikovať. Z celkového 46-percentného podielu tvoria podniky so zahraničným kapitálom 35 % a podniky so slovenským kapitálom len deväť percent.

Výsledky prieskumu sú podľa prezidenta IT asociácie Slovenska Emila Fitoša silným odkazom pre politikov, ktorí budú rozhodovať o tom, ako použiť prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, ale aj zo štrukturálnych fondov EÚ.

"Zjednodušene povedané, po opatreniach súvisiacich s koronakrízou slovenské priemyselné podniky potrebujú pomoc štátu s modernizáciou, inak hrozí, že ich pozíciu v dodávateľských vzťahoch obsadia firmy z iných krajín," zdôraznil Fitoš.

Znepokojivý je podľa Industry4UM aj pohľad na štruktúru podnikov zriaďujúcich implementačné tímy odborníkov, ktoré sú jednou z podmienok úspešnej transformácie. Tím, ktorý pracuje na digitálnej transformácii, má až 79 % podnikov so zahraničným kapitálom, kým na strane podnikov s domácim kapitálom to je len 27 % firiem.

"Neschopnosť mať víziu a pripraviť implementačnú stratégiu sa ukazuje ako kľúčový problém malých a stredných slovenských podnikov," uviedol predseda združenia Industry4UM Martin Morháč.

Tento stav podľa neho otvára nožnice medzi silou domáceho a zahraničného kapitálu a pokiaľ sa situácia nezmení, bude slovenský kapitál ešte viac strácať na konkurencieschopnosti a slovenská ekonomika bude ešte otvorenejšou, veľmi ťažko ovplyvniteľnou zvnútra krajiny.