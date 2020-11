Súťaž na diaľničný privádzač na Kysuciach vyhlásia do konca novembra

Dopravnú situáciu na Kysuciach vyrieši podľa ministra až kompletná dostavba diaľnice D3.

12. nov 2020 o 15:45 SITA

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Verejné obstarávanie na výstavbu diaľničného privádzača do Kysuckého Nového Mesta bude vyhlásené do konca novembra. Po dnešnej návšteve Kysúc to vyhlásil minister dopravy Andrej Doležal.

Ak sa súťažný proces nebude zbytočne predlžovať, mohla by byť podľa jeho slov premávka na ceste I/11 v okolí Kysuckého Nového Mesta odľahčená v roku 2023.



Účelom stavby privádzača je odľahčenie jestvujúceho vstupu do Kysuckého Nového Mesta z cesty I/11, ktorý je v súčasnosti len jeden v obci Radoľa.

"Dopravnú situáciu na Kysuciach vyrieši až kompletná dostavba diaľnice D3. Diaľničný privádzač pomôže aspoň čiastočne vyriešiť problém priamo v Kysuckom Novom Meste," podotkol Doležal.



Pre ministra dopravy zostáva dostavba diaľnice D3 jednou z priorít. "Potvrdzuje to aj zoznam investičných projektov, ktorý sme si odsúhlasili s Útvarom hodnoty pre peniaze. Zoznam je však jedna vec, ale až finančné prostriedky v čase z neho urobia harmonogram. Nie som úplne spokojný s rozpočtom pre budúci rok, pretože zatiaľ neráta s prípravou nových projektov, čo je dosť závažná vec," skonštatoval Doležal.



Podľa primátora Kysuckého Nového Mesta Mariána Mihaldu budúci privádzač pomôže zlepšiť logistiku veľkých podnikov v priemyselnej zóne.

"Z cesty I/11 povedie privádzač ponad rieku Kysucu a teleso budúcej diaľnice až k priemyselnému areálu spoločnosti Schaeffler. Pozeráme sa s nádejou, že už sa konečne začne stavať. Pokiaľ budú Kysučania vidieť to pomyselné svetlo na konci tunela, budú trpezlivejší. Ale pri stavebnej nečinnosti nervozita medzi ľuďmi len stúpa," uviedol Mihalda.