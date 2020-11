Ceny ropy pokračujú v raste

Zoskupenie OPEC+ by mohl ťažobné škrty ešte zvýšiť.

12. nov 2020 o 11:01 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

SINGAPUR. Ceny ropy pokračovali vo štvrtok v raste, pričom za celý týždeň sa posunuli nahor o viac než desať percent.

Okrem nádejí spojených s potenciálnou vakcínou na chorobu COVID-19 od amerického Pfizeru a nemeckej spoločnosti BioNTech náladu na trhoch podporili aj očakávania, že najväčší producenti ropy nepristúpia v najbližšom období k zvýšeniu ťažby, čo sa pôvodne očakávalo.

Naznačil to alžírsky minister ropného priemyslu. Ten v stredu (11. 11.) uviedol, že zoskupenie OPEC+ by mohlo súčasný program obmedzovania produkcie platný do konca tohto roka posunúť na rok 2021, prípadne ťažobné škrty ešte zvýšiť.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 9.07 h SEČ 43,93 USD (37,34 eura) za barel (159 litrov).

V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 13 centov.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 41,60 USD/barel. Oproti stredajšej uzávierke to predstavuje rast o 15 centov.