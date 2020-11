Reštaurácie nemajú podrobnosti o testovaní, ich cieľom je otvoriť v interiéroch

Iniciatíva Pomoc pre gastro nevie, či by podniky mali personálne aj finančné kapacity.

11. nov 2020 o 17:13 TASR

BRATISLAVA. Podnikatelia v gastrobiznise združení v iniciatíve Pomoc pre gastro sa zatiaľ nevedia vyjadriť k realizovateľnosti takzvaného komunitného testovania.

Uviedla to Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy, v reakcii na utorkové stretnutie zástupcov ohrozených sektorov vrátane gastrosektora s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) a k jeho návrhom.

Otázky ohľadom testovania

"Čo sa týka testovania, sú to zatiaľ len návrhy. Je to pre nás všetkých nová informácia. Nateraz nevieme jednoznačne povedať, či by bolo a v akých prevádzkach realizovateľné. Či by na to podniky mali personálne aj finančné kapacity," spresnila.

"Budeme v tomto smere asi všetci múdrejší, ak budú jasné pravidlá a veríme, že sa s nimi oboznámime čím skôr. Treba si však uvedomiť, že reštaurácie a podniky sú už mesiace nadmieru zaťažené výdavkami na rozvoz a výdaj jedál cez okienko. Testovanie hostí by predstavovalo ďalšie náklady, ktoré by im pravdepodobne nikto neuhradil," upozornila.

Cieľom je návrat hostí do interiéru

Ubezpečila zároveň, že podnikatelia v gastre, pokiaľ budú len trochu môcť, zabezpečia aj náročné podmienky, aby mohli svoje podniky otvoriť a aby mohli fungovať v čo najnormálnejšom režime.

"Prvý cieľ je, vzhľadom na blížiacu sa zimu, aby mohli vítať hostí aj v interiéroch," dodala Koreny.

Premiér po utorkovom stretnutí so zástupcami najpostihnutejších odvetví uviedol, že reštaurácie, fitnescentrá, plavárne, školy i cirkvi by sa mohli podieľať na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19.

Za to by mohli, za určitých dodatočných podmienok, otvoriť svoje prevádzky. Či pôjde Slovensko týmto smerom sa má rozhodnúť do piatka.

Testovanie by tak mali zabezpečiť komunity, ktoré majú záujem o otvorenie svojich prevádzok, štát by v takomto prípade poskytol materiálne vybavenie a zástupcov vojska či polície.

Zástupcovia škôl, reštaurácií, hotelov či fitnescentier by sa mali s premiérom stretnúť znova vo štvrtok (12. 11.) a v piatok premiér oznámi konečné rozhodnutie.