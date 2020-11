Vyjednávači europarlamentu a Rady EÚ dosiahli kompromis o rozpočte

Dohoda predpokladá zavedenie vlastných zdrojov pre spoločný európsky rozpočet.

10. nov 2020 o 16:48 (aktualizované 10. nov 2020 o 17:22) TASR

BRUSEL. Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a nemeckého predsedníctva v Rade EÚ v utorok dospeli ku kompromisu v oblasti politickej dohody o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021 - 2027, ktorá predpokladá aj zavedenie vlastných zdrojov pre spoločný európsky rozpočet.

Europarlament v správe pre médiá upozornil, že sa jeho vyjednávačom podarilo presadiť navýšenie o 16 miliárd eur viac na niektoré kľúčové programy EÚ.

Obe inštitúcie dospeli k dohode po desiatich týždňoch intenzívnych rokovaní. Kompromis, ku ktorému dospeli vyjednávači, ešte musia potvrdiť poslanci na plenárnom zasadnutí EP a ministri členských krajín na niektorom zo zasadnutí Rady EÚ.

Nové zdroje pre rozpočet

V rámci kompromisu EP presadil 16 miliárd eur navyše k sume, na ktorom sa počas mimoriadneho júlového summitu EÚ dohodli šéfovia štátov a vlád.

Z uvedenej dodatočnej sumy 15 miliárd eur má posilniť programy zamerané na ochranu občanov pred pandémiou ochorenia COVID-19, tvorbu nových príležitostí pre mladú generáciu a ochranu európskych hodnôt. Zvyšná miliarda eur zvýši flexibilitu financovania pri riešení budúcich výziev a kríz.

Hlavnou prioritou EP bolo zabezpečiť navýšenie financií pre programy, u ktorých hrozilo, že budú podfinancované, čím mohli ohroziť záväzky a priority EÚ hlavne pri plnení cieľov Európskej zelenej dohody a digitálnej agendy.

Podľa správy EP dosiahnutý kompromis strojnásobí finančné krytie pre program EU4Health, zabezpečí dostatočné financovanie programu Erasmus+ a aj zvyšovanie zdrojov pre výskum.

Dodatočné prostriedky sa budú čerpať hlavne zo súm pochádzajúcich z pokút za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže.

Vyjednávači oboch strán súhlasili so zásadou, že strednodobé až dlhodobé náklady na splácanie dlhov z ozdravného fondu v hodnote 750 miliárd eur by nemali ísť na úkor dobre zavedených investičných rozpočtových programov a ani by nemali viesť k oveľa vyšším príspevkom členských štátov podľa výpočtov hrubého národného produktu (HNP).

Zhodli sa preto, že počas nasledujúcich siedmich rokov budú zavedené nové vlastné zdroje pre rozpočet EÚ.

Obchodovanie s emisnými povolenkami

Okrem príspevkov, ktoré vygenerujú dane z plastového odpadu, od roku 2021, "cestovná mapa" pre vlastné rozpočtové zdroje obsahuje aj príjmy založené na systém obchodovania s emisnými povoleniami (ETS), k čomu by malo dôjsť od roku 2023, čo môže byť spojené aj s mechanizmom kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ.

Uvažuje sa tiež o digitálnej dani (od roku 2024) a tvorbe vlastných zdrojov založených na dani z finančných transakcií. V hre sú aj financie získané cez podnikový sektor vytvorením spoločného konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb (od roku 2026).

Kompromisná dohoda o dlhodobom rozpočte EÚ znamená, že sa budú implementovať vylepšené metodiky sledovania klimatických zmien a biodiverzity, aby sa zabezpečilo, že najmenej 30 % z celkovej sumy sedemročného rozpočtu Únie a z výdavkov programu EÚ budúcej generácie podporia stanovené ciele v oblasti klímy, a aby od roku 2024 7,5 % ročných výdavkov bolo vyčlenených na ciele v prospech biodiverzity, čo sa od roku 2026 zvýši na 10 percent.

Ďalšou prioritou dlhodobého rozpočtu bude podpora rodovej rovnosti a jej dôsledné začleňovanie do praxe.